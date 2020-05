Creixen els contagis i els morts a tot l'Estat: 229 defuncions en les últimes 24 hores

El nombre de morts per coronavirus torna a augmentar lleugerament: en les últimes 24 hores s'han registrat 229 defuncions, i ja és el tercer dia consecutiu que la xifra no baixa de 200. Des que ha començat la pandèmia ja han mort a l'Estat 26.299 persones. El nombre de contagis també ha tornat a incrementar-se, i aquest divendres s'han notificat 1.095 casos, que eleven la xifra total a 222.857 positius a tot l'Estat. La dada positiva és que en les últimes 24 hores hi ha hagut 2.637 persones que han superat la malaltia i, en total, ja en són 131.148.

Tot i aquest repunt d'avui, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que aquestes "pujades i baixades" són normals en aquesta fase de l'epidèmia. En aquest sentit, ha volgut destacar que la majoria de casos positius que s'han registrat aquest divendres corresponen bàsicament a dues comunitats autònomes: Catalunya i Madrid. Dels 1.095 casos notificats avui, 691 són d'aquestes dues autonomies, segons les dades del ministeri. "Això demostra la disparitat viscuda de l'epidèmia en les diferents comunitats autònomes", ha dit Simón.

Precisament, Catalunya és una de les comunitats (juntament amb Castella i Lleó) que han demanat que diverses regions del seu territori, com Barcelona i la seva àrea metropolitana, no entrin encara a la fase 1 dilluns. En canvi, Madrid, tot i ser de les comunitats amb més casos positius encara, ha demanat, enmig d'una gran polèmica, entrar a partir de dilluns a la fase 1, tot i que a hores d'ara el govern espanyol s'inclinaria per no autoritzar-ho. Al llarg d'aquest divendres, segons ha dit Simón, es donarà a conèixer la llista de territoris que començaran la desescalada a partir de dilluns. De fet, aquesta tarda està previst que comparegui en roda de premsa el ministre de Sanitat, Salvador Illa, després de reunir el consell interterritorial de Salut. De cara a la setmana que ve, els territoris que hagin continuat a la fase 0 podran enviar sol·licituds per canviar de fase. Ara bé, per als que entrin a la fase 1 (i a les fases següents), la durada és de mínim 15 dies, tot i que Simón ha admès que hi pot haver excepcions que haurà d'avaluar el ministeri.

Es manté la sortida per franges, tot i que hi pot haver canvis

Un dels dubtes que quedaven per resoldre era si a partir de la fase 1 es mantindrien les sortides al carrer per franges horàries. Tot i que no hi havia cap instrucció que invalidés l'ordre que establia franges horàries per sortir al carrer, el govern espanyol no havia sigut clar sobre aquesta qüestió fins avui, quan Simón ha assegurat que es mantindria la fragmentació horària per edats. Ara bé, Simón ha admès que hi poden haver modificacions en les franges, sobretot després que algunes comunitats autònomes ho demanessin en el cas dels nens, perquè els tocava sortir durant la part del dia més calorosa (de 12 h a 19 h). "Les franges estan pensades per evitar la relació entre grups de risc", ha insistit el portaveu de Sanitat, que ha dit que a hores d'ara encara s'estan acabant de definir els horaris.

El que no ha sabut concretar és si es podrà anar a una terrassa –que podran tornar a obrir a partir de la fase 1 amb un aforament limitat– a qualsevol hora del dia o si la ciutadania només hi podrà anar durant la franja horària que pugui sortir en funció de l'edat o el col·lectiu al qual pertanyi. Simón només ha dit que si s'estableix una franja per fer esport, en aquest període no es podrà anar a cap terrassa. D'aquesta manera, ha deixat la porta oberta que hi pugui haver més franges o que s'especifiqui més què s'hi pot fer en cadascuna una d'elles.