Catalunya notifica 78 defuncions més per coronavirus, la xifra diària més alta des de principis de maig

Per si faltaven dades que evidenciessin que Catalunya es troba de ple en la segona onada, avui Salut ha notificat 78 noves morts més per coronavirus, la xifra diària més alta des de principis de maig. Concretament, des del 7 de maig, quan els registres parlen de 82 defuncions. Aquesta dada es va aconseguir mantenir per sota dels 20 traspassos durant la majoria d'actualitzacions diàries d'aquest estiu. Caldrà veure ara si aquesta tendència es confirma a l'alça o es tracta d'un reajust tècnic degut a un retard en la notificació de les dades.

Segons les dades publicades avui per Salut, el volum de persones que es contagien de coronavirus a Catalunya també segueix fora de control. Seguint una línia clarament ascendent respecte els últims dies, avui el Govern notifica 5.626 casos nous per PCR o tests d'antígens, és a dir, gairebé mil positius més que ahir. En total, s'han contagiat de covid-19 a Catalunya almenys 222.571 persones des de l'inici de la pandèmia. A hores d'ara, i aquesta és una xifra que s'ha més que duplicat l'últim mes, el 13,30% de les proves que es fan donen positiu.

Aquest augment continu dels nous casos de coronavirus té una repercussió directa en l'activitat dels centres hospitalaris catalans. Ara mateix hi ha 2.387 pacients ingressats a Catalunya que estan diagnosticats del virus (182 més que ahir) i a les plantes d'UCI segueixen arribant cada dia més malalts: ara ja n'hi ha 434 (36 més que ahir).

Els propers dies seran claus

Pel que fa a l'índex de rebrot, que mesura el creixement potencial de la pandèmia, decau molt lleugerament. Concretament, dos punts respecte ahir (passa de 840 a 838). És cert que la dada d'aquest dimecres va suposar una caiguda sobtada respecte els 887 punts del dia anterior, però els experts consultats per l'ARA atribueixen aquest canvi més a un retard en la notificació de les dades que no a una millora substancial de la situació epidemiològica. Els últims dies els laboratoris s'han començat a saturar i els resultats de les proves estan trigant més de dos dies a entregar-se. "Si la baixada persisteix uns quants dies més, haurem de començar a pensar que sí que està millorant", explica la investigadora del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC Clara Prats.

Més enllà del risc de rebrot, també disminueix sensiblement la velocitat de propagació, és a dir, l'anomenada RT, que passa d'1,38 a 1,34. De nou, caldrà esperar uns dies per confirmar una eventual tendència a la baixa. De fet, un indicador que també es considera rellevant per monitoritzar l'evolució de la pandèmima segueix desbocat. Es tracta de la incidència acumulada cada 100.000 habitants a 14 dies, que se situa ara en els 654,64 punts (ahir es trobava en els 634,42). Aquest número, que permet estimar quantes persones s'han infectat i, per tant, poden tenir capacitat de contagiar la malaltia en un territori en proporció a la seva població; fa setmanes que puja de forma preocupant. Per posar un exemple no gaire llunyà: el dia 17 de setembre, aquesta mateixa casella marcava els 188 punts.