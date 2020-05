El Govern proposa que Terres de l'Ebre, Tarragona i l'Alt Pirineu comencin el desconfinament

El Govern proposarà al ministeri de Sanitat que Terres de l'Ebre, Tarragona i l'Alt Pirineu siguin les tres úniques regions sanitàries de Catalunya que comencin la primera fase del desconfinament a partir de dilluns que ve, 11 de maig. Segons el departament de Salut, són els territoris que ara tenen un risc de rebrot baix del covid-19. En canvi, la resta de Catalunya -que inclou la Catalunya Central, Girona, Lleida i les àrees metropolitanes nord i sud de Barcelona- es troben en un risc moderat excepte Barcelona, on es qualifica de moderat alt.

Aquest és el primer pas del pla de desescalada de la Generalitat i que el ministeri de Sanitat ha d'acceptar abans que es pugui posar en marxa. Si el govern espanyol li dona llum verda, a Terres de l'Ebre, Tarragona i l'Alt Pirineu es passaria de la fase 0 del desconfinament -de preparació- a la 1 -definida com a inicial-. Als tres territoris es permetrien les trobades entre un màxim de 10 persones (si totes estan sanes i no tenen patologies de coronavirus), els comerços podrien reobrir de manera generalitzada sota unes estrictes condicions de seguretat per evitar aglomeracions i les terrasses dels bars podrien funcionar amb un 30% del seu aforament.

Mentrestant, les altres regions sanitàries de Catalunya continuarien a la fase 0 del desconfinament, com fins ara, perquè el seu risc de rebrot és superior a 30, segons Salut. L'índex té en compte els casos nous de covid-19 dels últims 14 dies per territoris i la mitjana de la taxa de transmissió de cada setmana. Si el valor és inferior a 30 es calcula que el risc de rebrot és baix, si se situa entre 30 i 70 que és moderat, entre 70 i 100 que és moderat-alt i a partir de 100 alt. A l'Alt Pirineu el risc és de 8, a Terres de l'Ebre de 18 i a Tarragona de 21: per tant, baix.

A l'àrea metropolitana nord de Barcelona el risc ara és de 38, a la Catalunya Central de 46, a l'àrea metropolitana sud de 58, a Lleida de 60 i a Girona de 65. Les regions sanitàries tenen un risc de rebrot moderat i segons el criteri de Salut haurien de situar-se per sota de 30 per poder entrar a la fase 1 del desconfinament. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, el seu risc és de 91, de moderat-alt. Malgrat que Barcelona està a la part alta del rànquing, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha volgut remarcar que el comportament de l'epidèmia a la ciutat "també és bo" perquè "decreix el nombre de casos nous i la capacitat assistencial és molt gran".