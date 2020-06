Sanitat informa de 63 morts per coronavirus a Espanya l'última setmana i eleva els nous contagis a 219

Creix la xifra de morts per coronavirus en els últims 7 dies: el ministeri de Sanitat ha informat de 63 defuncions, una dada que es dispara en relació a les xifres que s'havien anat registrant des del canvi de recompte de fa una setmana (que es movien entre 30 i 40 decessos), però que té a veure amb dades antigues pendents de validar. En les últimes 24 hores, el ministeri ha notificat una nova víctima mortal (feia dos dies que no en sumava cap al total) i eleva així el còmput de defuncions a 27.128.

La major part de les morts notificades aquest dimecres i que tenen data de defunció dels últims set dies provenen de Castella i Lleó (28), que ha actualitzat dades endarrerides, segons ha confirmat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que ha recordat que la dada total de defuncions continuarà sense actualitzar-se per complet fins que les comunitats autònomes no hagin revisat totes les seves dades.

En aquest sentit, Simón ha explicat que des de l'11 de maig, quan el ministeri va començar a aplicar nous criteris en el recompte de defuncions i contagis, els tempos a l'hora de notificar els decessos s'han reduït, ha dit, i ara són d'entre 24 i 48 hores, a tot estirar tres dies, perquè han agilitzat el procés per actualitzar la fitxa de vigilància de cada pacient, ha assegurat. Ara bé, el portaveu tècnic del ministeri de Sanitat ha admès que encara hi ha fitxes per actualitzar de pacients que van morir abans de l'11 de maig. I és per aquest motiu que, segons Simón, encara hi ha comunitats autònomes que estan actualitzant les dades. "Els morts es coneixeran tots", ha afirmat.

Aquest dimecres, els contagis també han augmentat i en les últimes 24 hores se n'han sumat 219 més, una de les xifres més altes dels últims dies, 112 dels quals provenen de la Comunitat de Madrid. Tot i aquest augment de les últimes hores de nous positius, Simón ha assegurat que la xifra no es dispara respecte altres dies i que es manté la tendència "descendent". "És un reflex clar de l'esforç diagnòstic, ara detectem molts més casos asimptomàtics i lleus", ha argumentat el director del comitè tècnic. En total, des que ha començat la pandèmia, el govern espanyol ha notificat 240.326. El ministeri ha notificat 2.376 positius diagnosticats en els últims 7 dies, dels quals 231 han iniciat símptomes l'última setmana.