El Govern refreda ara el "passaport immunitari" i ja parla d'altres opcions

El Govern refreda ara la possibilitat de fer ús d'un "passaport immunitari" de cara el desconfinament, malgrat que diumenge el president de la Generalitat, Quim Torra, sí que ho va incloure en el decàleg que va presentar després de reunir-se amb el president espanyol, Pedro Sánchez, i la resta de presidents autonòmics ( va ser inclòs en el decàleg remès als mitjans de comunicació per part de l'equip de premsa del president). Aquest dimarts, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu, Meritxell Budó, ha matisat aquesta possibilitat després que hagi generat debat a dins el Govern.

Ha afirmat que en el document del doctor Oriol Mitjà només es tracta d'una opció i que n'hi ha d'altres, posant èmfasi que "no és una recomanació explícita" del pla. També ha reconegut que en les darreres hores "no ha agradat a part de la població" per qüestions tècniques i socials.

Ja en la seva intervenció inicial Budó ha evitat parlar-ne. La consellera ha exposat les mesures, remarcant la importància de la detecció de casos a través de testos i la monotirització dels contagiats i els seus contactes per controlar l'epidèmia, que això es faria a través d'una app batejada com Stopcovid19. Ha dit també que les mesures de desconfinament es faran per col·lectius, però ha evitat mencionar si hi haurà o no un passaport immunitari.

El president ha exposat aquest dimarts el pla que li ha entregat Oriol Mitjà en el si del Consell Executiu, que encara no l'ha aprovat. De fet, Budó ha explicat que es farà en un Consell Executiu extraordinari i al PROSICAT -l'ens que gestiona emergències a Catalunya-. En tot cas, aquest pla no podrà entrar en vigor si no l'avala el govern espanyol. Budó ha admès que amb la recentralització de competències des de la declaració de l'estat d'alarma, la Generalitat depèn de Madrid en la gestió del coronavirus.

"Volem treballar de manera consensuada amb el govern espanyol. Serem en el marc del consens i del diàleg", ha asseverat la portaveu del Govern.

Ahir la consellera de Salut, Alba Vergés, va evitar donar suport a aquesta idea, inclosa dins un pla de desconfinament elaborat per experts externs al departament -entre els quals, Oriol Mitjà-. Interior, capitanejat per Miquel Buch, també ha expressat dubtes sobre la idoneïtat d'aquest "passaport d'immunitat". ≤

Crítiques als permissos per a nens

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha rebut la informació sobre els permissos per sortir a nens concedits per l'estat mentre durava la compareixença, que tenia lloc a la vegada que la del govern espanyol. Ha criticat el fet que només puguin acompanyar els adults a les compres i a treure la brossa. "Precissament s'havien de donar permissos a airejar-se amb activitats que no es podien fer a casa i no posar més pressió sobre els establiments perquè hi hagi més gent", ha defensat.

Ha dit, a més, que les mesures per a la infància haurien d'incloure fins als 18 anys, perquè tenen la mateixa "preocupació" per l'adolescència, i ha defensat que la Generalitat té "competències" per encarregar-se d'aquesta gestió quan li han preguntat a qui haurien de fer cas les famílies. "La protecció als menors és una gestió del Govern", ha afirmat.

D'altra banda, la consellera Vergés també ha defensat que la xifra de 168 morts de dilluns donada pel departament de Salut com a nous casos amb covid-19 a partir de dades de les funeràries és la correcta, per sobre de les 143 que ha comptabilitzat aquest migdia el ministeri de Sanitat.