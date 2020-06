Sanitat registra 167 contagis nous en les últimes 24 hores i 40 morts en els últims set dies

Després de cinc dies consecutius amb un sol mort notificat per coronavirus a l'Estat –la sèrie total segueix congelada en 27.136 defuncions mentre es fan revisions i validacions dels casos–, el ministeri de Sanitat ha informat aquest dimecres que els positius per PCR detectats en les últimes 24 hores han augmentat respecte a dilluns i dimarts: avui se n'han registrat 167, a diferència dels 48 de dilluns (quan es va assolir la xifra més baixa des del 5 de març) i els 84 d'ahir dimarts.

La xifra total de contagiats a tot l'Estat ascendeix a 242.280, i dels 167 casos nous registrats, 62 corresponen a la Comunitat de Madrid i 36 a Catalunya. Pel que fa a la xifra de víctimes amb data de defunció compresa en els últims 7 dies, el total és de 40 decessos, 14 dels quals registrats a Madrid i 3 a Catalunya. A diferència de les xifres que facilitat el departament de Salut, el ministeri de Sanitat només compatibilitza com a víctimes de coronavirus els casos que van passar una prova PCR i no els sospitosos. D'altra banda, també segons les dades de Sanitat, fins avui han sigut hospitalitzades per coronavirus 224.479 persones (139 han estat ingressades durant l'última setmana) i 11.613 han passat per l'UCI (12 amb data d'ingrés en els últims set dies).

Catalunya suma 15 morts més per coronavirus en el còmput global i 152 nous positius

E l director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, el doctor Fernando Simón, ha afirmat que, tot i que fa 15 dies que la xifra total de víctimes està congelada i que esperen fer pública la sèrie actualitzada "aviat", des l'11 de maig -quan van canviar el sistema de vigilància- s'ha baixat dels 100 morts al dia i que, últimament, la xifra és inferior a les 10 morts per dia. Simón també ha valorat que, malgrat que la xifra de contagiats notificats en les últimes 24 hores ha sigut notablement superior a la de dilluns i dimarts, "l'evolució de l'epidèmia" continua sent "molt bona".



El doctor i portaveu ha recordat, però, que s'estan detectant petits brots i que, malgrat estar controlats, "no es pot abaixar la guàrdia" per "evitar situacions de transmissió comunitària". Simón ha explicat que 96 dels nous contagis detectats durant l'últim mes són importants de l'estranger i que s'haurà d'estar atent en la detecció precoç dels casos i els contactes a mesura que es vagin obrint les fronteres.

Els nens han de portar mascareta?

Respecte a la tornada a les escoles al setembre, Simón ha dit que s'haurà d'anar amb molta precaució. "Ara la transmissió del virus és molt baixa i està molt controlada, però no sabem quina serà la situació al setembre. Amb els més petits [de 3 a 10 anys], que són més difícils de controlar, es poden aplicar mesures com, per exemple, que surtin a l'hora del pati de forma esglaonada en grups reduïts. Hem de buscar alternatives a l'ús de la mascareta, perquè sabem com són els nens i hem de ser realistes. No podem carregar als professors la responsabilitat que els nens mantinguin la mascareta posada i ben posada", ha analitzat el doctor i portaveu.

L'Estat planteja grups de 15 alumnes sense distància social ni mascareta fins a 4t de primària

Simón també ha insistit que "s 'han d'evitar les aglomeracions a l'hora que els pares els van a recollir a l'escola i també a l'hora del pati". "En tot cas, són converses que s'han de mantenir amb el ministeri corresponent per poder garantir una tornada a l'escola al setembre més segura que la d'ara", ha afegit. Pel que fa a les proves d'accés a la universitat, Simón ha admès que no existeix "el risc zero", però que "si se segueixen les mesures de seguretat i d'higiene, el risc es redueix molt".

Acord entre comunitats per a la mobilitat a partir del 21 juny

"A partir del 21 de juny, perquè la mobilitat entre comunitats estigui permesa, primer han d'estar en la mateixa fase i acordar la mobilitat entre elles", ha valorat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, que ha recordat que és un tema que s'abordarà aviat "amb les propostes de les comunitats" i que no té cap dubte que "els sistemes de vigilància de cada comunitat faran la seva feina per evitar que hi pugui haver transmissió comunitària".

Respecte al brot de 25 casos a l'Hospital de Basurto, a Bilbao, Simón ha explicat que han fet un seguiment dels contactes -que implicaria unes 80 persones- i que, malgrat que no ho pot afirmar encara amb rotunditat, "tot fa indicar que el brot està controlat i que, aparentment, no ha suposat una transmissió comunitària descontrolada, que seria el més preocupant".