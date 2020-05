La pandèmia reobre el debat sobre el model de residències a Catalunya

"Si no canvia ara el model, quan ho farà? Ara s'ha fet evident que cal un canvi per millorar". Aquesta és la reflexió que llançava ahir la presidenta de la patronal de les residències, ACRA, Cinta Pascual. La crisi sanitària arran de l'entrada del covid-19, que ha provocat milers de morts en aquests centres, ha destapat els pocs recursos materials i personals amb els que compten els geriàtrics per fer front a la cura de les persones més grans i ha reobert amb força un debat que fa anys que cueja. Les residències estan concebudes a Catalunya –i la majoria de països europeus– com una extensió de la llar: un recurs social per atendre de la millor manera els avis dependents. La crisi, però, ha fet que el comandament dels geriàtrics passi del departament d'Afers Socials al de Salut, que ha hagut de cobrir les mancances sanitàries amb les quals fa anys que batalla el sector.

Tot i que els responsables i la mateixa administració no es posen d'acord sobre quin és el millor model (i les partides de diners que cal destinar-hi), sí que hi ha cert consens en el fet que els geriàtrics haurien de tenir més recursos sanitaris sense perdre la seva vessant més social i de "llar". "Ningú vol viure els últims anys de la seva vida en un hospital –admet Pascual–. Cal un model que combini una convivència familiar però amb capacitat sanitària dins del centre", resumeix. Pascual es refereix al fet que als centres hi hagi més metges, infermeres i material com ara respiradors. Actualment, quan un dels residents es posa malalt els centres recorren a l'atenció primària comuna o a metges privats. "¿Cal que traslladem persones tan fràgils cada vegada que necessiten oxigen?", reflexiona Pascual, que considera que Salut hauria de proporcionar recursos materials i personals.

"No podem caure en el parany de fer hospitals per a avis, perquè si no viuran l'etapa final de la seva vida exposats al que altres persones decideixin sobre la seva salut" Ingrid Silvestre directora de residència i col·laboradora a la junta d'ACAD

Per contra, des d'una altra patronal del sector, ACAD, Ingrid Silvestre apunta que la solució "no és tan fàcil". "No podem caure en el parany de fer hospitals per a avis, perquè si no viuran l'etapa final de la seva vida exposats al que altres persones decideixin sobre la seva salut", matisa Silvestre, que afegeix que tot és molt més "complex": "Quin dret tinc jo a donar-li una medicació a una persona que l'escup? ¿He de forçar-lo contra la seva voluntat? D'altra banda, si no ho faig, per no crear malestar emocional, estic perjudicant la seva salut física". Silvestre continua amb els exemples: "Quan fem plans individuals ens trobem amb moltes contradiccions. Amb una dona que és propensa a les infeccions d'orina podem intentar que begui més aigua, per prevenir; però si no ho vol, quin serà el problema real? ¿La infecció d'orina o que jo la molesto constantment perquè begui aigua? Hem de tenir en compte la voluntat i la qualitat de vida de les persones, també", subratlla.

"La realitat és que el 75% de residents són persones amb 3 o 4 problemes de salut, que prenen 7 o 8 medicaments", assegura Josep Maria Via, metge especialista en gestió de serveis sanitaris. Via veu "desitjable" que els centres entrin al sistema de Salut sense perdre la funció social i remarca que, a banda d'aquest debat "també s'haurà de repensar l'atenció sanitària domiciliària, per atendre les persones grans a casa".

El debat no és nou i la Generalitat ja fa anys que treballa per trobar un millor encaix entre els dos àmbits, el mèdic i el social. De fet, el 2018 ja es van introduir canvis per unificar l'assistència mèdica. Des d'aleshores, però, els grups de treball creats pel Govern no s'han tornat a reunir, segons apunten membres d'aquests mateixos grups. Preguntada per aquest diari, la Generalitat no ha volgut entrar a valorar el debat al·legant que "ara el que cal és guanyar el virus".

Els sistemes a la resta del món

Tot i que a la majoria de països les residències pertanyen a l'àmbit social, els models varien. "A Catalunya i França hi trobem models intermedis, sociosanitaris, però a d'altres llocs s'aposta pel model de pisos amb serveis o housing. Són pisos adaptats amb diferents paquets de serveis en funció de la necessitat del resident: fer la neteja, el dinar, cures o ajuda a la mobilitat amb grues", explica el metge i president de la Fundació Salut i Envelliment UAB, Antoni Salvà.

A la resta d'Europa hi predominen els models de pisos assistits i les unitats residencials petites dins de grans complexes

"Als països més nòrdics –continua– s'aposta per unitats de convivència [pisos o àrees] d'entre 12 i 15 persones dins d'un mateix complex amb capacitat sanitària", relata Salvà, que considera que passar ara a un sistema "del tot medicalitzat" tampoc seria bo. "Cal una reflexió serena. Molts models poden ser bons si l'organització és capaç de respondre les necessitats de la persona, això és el que s'ha de garantir", subratlla.

Amb aquest ventall d'opcions sobre la taula la patronal apunta un factor més: el de les partides econòmiques. Segons Pascual, canviar l'estructura del model implicaria canvis en les places hoteleres [en els espais] i "això requeriria de més ajudes públiques" per evitar que el canvi repercuteixi sobre el preu que paguen les famílies per cada plaça. Actualment, segons fonts del sector, el preu d'una plaça d'un dependent sever, que supera els 1.800 euros, continua sense cobrir el que costa el servei.