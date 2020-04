Catalunya supera el primer pic de contagis i hospitalitzacions per covid-19

Catalunya ha superat el primer pic de contagis i hospitalitzacions per covid-19. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que el pic de nous casos va ser el 8 d'abril i el de persones ingressades als hospitals –incloses les UCI– l'11 d'abril. "L'evolució, en termes general, és positiva", però el risc de rebrot és "elevat", ha dit Vergés, que ha afegit que es tracta de la "primera fase" de l'epidèmia: "Hem de continuar monitoritzant l'evolució". A l'espera del que passi, Vergés ha admès que ara "s'ha sobrepassat" el pic i també "la màxima pressió" sobre el sistema sanitari. Tot i això, la consellera ha apuntat que la disminució de pressió a les UCI és "molt lenta".

Salut ha fet aquest anunci en la roda de premsa del Govern per informar de les novetats del coronavirus. Vergés ha deixat clar que el nombre de casos nous "continua creixent", encara que ara l'ocupació a les UCI és del 75% i en dies anteriors havia arribat al 86%. Però al principi de l'epidèmia la mitjana d'estada dels pacients de les UCI havia sigut d'entre 10 i 14 dies i ara s'ha disparat entre 20 i 21 dies. La consellera ha explicat que caldrà esperar 14 dies –respecte al 8 i l'11 d'abril– per comprovar que s'ha passat aquest primer pic i que aleshores, "amb base científica", es podran decidir les mesures que es prenen.

Una de les opcions que la Generalitat ja ha posat sobre la taula és que d'aquí deu dies, quan hauran passat dues setmanes del pic, els menors puguin sortir al carrer de manera controlada. "Hem d'esperar un mínim de deu dies per garantir que no s'hagi produït un rebrot", ha insistit Vergés, que ha tornat a qualificar de "prematur" que el govern espanyol aixequés el confinament total aquest dimarts, quan els treballadors d'activitats no essencials van poder tornar a la feina. "No hem de córrer riscos", ha dit. La consellera ha assegurat que s'han de controlar els punts on la incidència dels virus "és important", com les residències de gent gran i les persones vulnerables.

Vergés ha apuntat que també s'ha de garantir la seguretat dels professionals i la disponibilitat dels espais per atendre els pacients, perquè davant d'un rebrot es pugui "controlar". Ha reconegut que l'evolució del covid-19 és diferent segons el territori i ha afegit que les zones més poblades són les que tenen més casos respecte a la seva població: per tant, amb un risc "més gran".

Menors que trepitgin el carrer

Sobre el pla del Govern perquè els menors puguin sortir al carrer, la consellera de Salut i el conseller d'Interior, Miquel Buch, han explicat que es concretarà aquest dissabte, un cop s'hagi reunit el Procicat. Tot i això, la idea de la Generalitat és que a finals de la setmana vinent, si no s'ha produït cap rebrot del coronavirus, els nens ja puguin trepitjar el carrer. De 0 a 3 anys podrien sortir sense mascareta perquè no es recomana, i de 6 a 12 anys amb mascareta domèstica, que estigui ajustada a la cara dels infants. Tampoc caldrien guants, encara que s'haurien de complir les mesures higièniques i la distància de seguretat.

Vergés ha avançat que es faria compatible que un adult es fes càrrec de més d'un nen i que la supervisió no seria la mateixa per a un adolescent menor, d'entre 12 i 18 anys. A l'espera que es defineixi el pla, Buch ha afegit que la sortida seria per franges horàries i limitada en el temps. Com que l'estat d'alarma ha centralitzat les competències, el conseller d'Interior ha admès que la proposta de la Generalitat s'hauria de "discutir i debatre" amb el govern espanyol, que l'hauria d'autoritzar. Buch ha qüestionat que "un milió de persones puguin anar a treballar però que els nens hagin d'estar tancats a casa". El conseller ha remarcat que, tot i que s'hagi aixecat el confinament total, no es permet anar a segones residències.

Mascaretes a les residències

Vergés ha recordat que, a partir de la setmana vinent, a les farmàcies hi haurà les mascaretes de la comanda de la Generalitat amb prioritat per a les persones que han d'anar a treballar. Pel que fa a les mascaretes enviades pel govern espanyol que aquesta setmana s'han repartit al transport públic, Buch ha explicat que n'han sobrat 1.400.000 i que a partir d'ara es portaran a les residències d'avis perquè l'Estat "va decidir que fos així", tot i que només són útils per a professionals no sanitaris en espais no contaminats.