EN DIRECTE | El Homrani reconeix que el Govern hauria d'haver prohibit visites a residències una setmana abans

El conseller d'Afers Socials, Treball i Família, Chakir El Homrani, ha reconegut aquest dimarts a la tarda durant el ple monogràfic sobre residències que el Govern hauria hagut de prohibir el 6 de març, "com síq ue es va fer una setmana més tard", les visites de familiars a les residències de gent gran, en comptes de recomanar no fer-ho. "Ens vàrem equivocar", ha dit El Homrani, tot i que ha recordat que van rebre crítiques per la recomanació i que no es tenia el coneixement que es té ara sobre la transmissió dels asimptomàtics. "Si mireu les dades, veureu com el pic de contagi no hauria estat el mateix si haguèssim guanyat una setmana de temps", ha afegit.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reiterat al ple monogràfic sobre residències de gent gran al Parlament de Catalunya "l'infrafinançament" de l'estat pel que fa als centres residencials i la llei de dependència com un dels culpables del col·lapse i la greu situació viscuda durant la pandèmia, que s'ha endut la vida de més de 4.000 persones per covid-19 en els geriàtrics.

Després que el diputat del PSC, Raúl Moreno, demanés "canvis substancials" i la portaveu d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, reclamés un "canvi de filosofia" i que les residències deixin de ser "macrocentres i aparcaments", Torra els ha respost que el problema ha sigut igual "no només a tot l'estat, sinó a tota Europa" i ha alertat que en algunes comunitats governades pels partits que el critiquen a Catalunya la situació ha estat encara "pitjor".

"Ara no ens podem relaxar en absolut i encara menys a les residències", ha defensat Torra, que ha recordat el pla de contingència anunciat ahir dilluns pels consellers Alba Vergés, de Salut, i Chakir El Homrani, d'Afers Socials, Treball i Família, que dedicaran 95 milions d'euros per contractar nous cuidadors i infermeres per a les residències i mirar de blindar-les de cara a un possible rebrot.