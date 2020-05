Les presons també comencen el desconfinament: a partir de dilluns algunes recuperaran les visites al locutori

Les presons catalanes començaran a aixecar algunes de les restriccions imposades per l'emergència sanitària derivada del coronavirus, després de dos mesos i mig. A partir de dilluns vinent, els centres penitenciaris que es trobin dins d'algunes de les regions sanitàries que ja estiguin a la fase 1 -Mas d'Enric, a Tarragona, ja ho està, i el Govern ha proposat també el salt de fase per a les regions sanitàries on es troben els centres de Puig de les Basses, Ponent i Lledoners- permetran que hi torni a haver visites de familiars a interns al locutori i es tornarà a habilitar el trasllat de presos. A més, a totes les presons es reobriran les perruqueries i els gimnasos dels mòduls i es reprendran les sortides programades per anar a treballar o a fer voluntariat dels presos que es beneficien de l'article 100.2 del reglament penitenciari.

Tot i que hi pugui haver visites de familiars, el departament de Justícia proporcionarà a tots els centres càmeres de temperatura i termòmetres de pistola per controlar la temperatura dels visitants a la seva entrada. També els proporcionarà mascaretes per evitar el risc de contagi. Segons la conselleria, ja han començat a fer-se els tests PCR a tots els funcionaris de presons i de Justícia Juvenil.

El departament de Justícia ha explicat en un comunicat que el desconfinament dels centres penitenciaris avançarà al mateix ritme que el de les regions sanitàries on es troben ubicats. A partir de la fase 2 es recuperaran els vis a vis, es permetrà l'entrada d'entitats religioses, col·laboradores i voluntariat i es reobriran els poliesportius. Els permisos ordinaris hauran d'esperar, però, fins a la fase 3, quan també reobriran les biblioteques i piscines i els nous interns que ingressin a la presó des de l'exterior ja no caldrà que passin una quarantena.