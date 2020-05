Front comú de procuradors i advocats contra l'obertura dels jutjats a l'agost sense digitalitzar la Justícia

El Consell del Poder Judicial va plantejar una bateria de propostes fa unes setmanes al ministeri de Justícia per afrontar la tornada a l'activitat dels jutjats després del confinament per l'emergència sanitària del coronavirus i la previsible allau de demandes especialment en els àmbits dels jutjats mercantils, socials i de famílies. Entre les mesures que s'han adoptat hi ha la d'habilitar el mes d'agost, un període en què la majoria de jutjats acostumen a parar per vacances, perquè es puguin continuar celebrant judicis i fent tràmits excepcionals. Però la mesura ha topat amb l'oposició de procuradors i advocats. Els dos col·lectius professionals expliquen que mentre els jutges i els funcionaris tindran un període de vacances, ells es quedaran sense poder fer-ne per atendre tots els tràmits. Però sobretot expliquen que la mesura no servirà de res si no va acompanyada d'una digitalització de la Justícia que permeti d'una vegada que la majoria de tràmits es facin en línia per evitar col·lapsar els jutjats quan les restriccions sanitàries encara en condicionin el funcionament.

En un manifest conjunt signat per més de 600 procuradors de tot l'Estat, els professionals lamenten que el ministeri de Justícia hagi adoptat les mesures de manera "unilateral", sense consultar els dos sectors. Fonts del gremi dels procuradors expliquen que l'agilitat que busca el ministeri no es produirà habilitant l'agost, entre altres coses perquè els jutges i funcionaris acabaran fent vacances, si no és aquest mes, després de l'estiu, cosa que dilatarà encara més el problema. Recorden que perquè es pugui celebrar un judici no només cal que hi siguin les parts, sinó també els pèrits o els testimonis. Els procuradors alerten que el problema de fons és la falta de modernització del sistema judicial, que ha fet que durant aquests dos mesos de confinament els funcionaris no hagin pogut teletreballar, així com el fet que s'hagi suspès el sistema de notificació digital Lexnet. "Equivocar-se en el diagnòstic porta a confondre també les solucions", alerta el manifest.

Les fonts del gremi consultades asseguren que les mesures del ministeri no són més que "un pedaç" en el problema endèmic d'una justícia ancorada en el segle XIX. El consell de l'advocacia catalana també ha emès un comunicat en les últimes hores en la mateixa línia. Assegura que el reial decret llei aprovat pel ministeri "pretén utilitzar l'aturada circumstancial del covid-19" per resoldre "el col·lapse endèmic de la Justícia". "I com que es veu incapaç de trobar una solució efectiva que sigui fruit d'una profunda anàlisi de les causes del mal funcionament de la Justícia, relativitza i obvia el dret al descans i de conciliació de la vida familiar de tots els operadors jurídics".

Els funcionaris judicials, per la seva banda, no s'han oposat frontalment a la mesura, però sí que han volgut dir la seva i han demanat al ministeri que prengui mesures per potenciar la conciliació laboral i familiar durant l'agost i per flexibilitzar els torns de matí i tarda per evitar la concentració de personal als jutjats i durant l'entrada i la sortida dels treballadors públics.