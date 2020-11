Producte de proximitat, comerç de barri i rebost ple: així hem canviat els hàbits alimentaris amb el covid-19

Des que va començar la pandèmia –i les restriccions– cada vegada més famílies catalanes (un 20% més) han agafat l'hàbit d'omplir la nevera i el rebost un cop a la setmana amb una compra general i que el responsable d'anar a buscar el menjar sigui només una sola persona (un 5% més de famílies). A més, les llars han augmentat la seva tendència a fer compres de productes de proximitat i al seu mateix barri. Són les conclusions principals de l'estudi del grup de recerca UPC-IRTA, encarregat pel departament d'Agricultura del Govern.

L'estudi, fet a través d'una enquesta a més de 500 famílies a finals de maig, remarca que actualment el 77,5% dels consumidors fan la compra un cop a la setmana o menys (abans de les restriccions la xifra era del 57%) i, a més, trien fer-la amb productes de proximitat i en locals del seu propi barri (un 19,6% més). Els hàbits de compra online s'han mantingut gairebé sense canvis i, per contra, sí que "ha crescut molt el consum d'aliments per endur en bars i restaurants", segons ha apuntat un dels autors de l'estudi, l'investigador Josep Maria Gil, que també ha destacat que primer el canvi cap als productes i els comerços locals va ser fruit de les restriccions de mobilitat, però en segon lloc perquè moltes famílies han decidit mantenir aquest costum. "Probablement ho fan per evitar aglomeracions però també per donar suport a l'economia local", ha subratllat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà.

També s'ha identificat que un 23% de les famílies gasten més o molt més en alimentació, en part perquè hi ha un 16% més de consumidors que ara tenen més tendència a "emmagatzemar productes" al rebost, sobretot quan el responsable de la compra és una dona, una persona més gran de 60 anys o caps de famílies on hi ha menors de sis anys. L'informe, però, no quantifica quanta despesa es fa ara en comparació amb abans de la crisi sanitària.

Pel que fa al consum d'aliments concrets gairebé no s'observen canvis, només un lleuger repunt de la fruita i la verdura.

Conscienciació amb el malbaratament

"En aquest sentit sí que veiem un canvi important a Catalunya respecte de la resta d'Espanya", ha apuntat Gil. Un 18% (14% a la resta d'Espanya) dels consumidors catalans han reduït "força o molt" el malbaratament total d'aliments que fan a la llar. "La crisi mundial ha modificat en gran manera els nostres hàbits de compra i de consum i molts d'aquests canvis han vingut probablement per quedar-se, com ara la reducció en la freqüència de compra, la tria de botigues de barri i la preferència de productes de proximitat", ha conclòs Jordà.