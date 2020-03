Torra respon a Colau que la distribució d'ajudes als menors amb beques menjador depèn dels municipis

El president de la Generalitat, Quim Torra, rebutja que es focalitzin en el Govern les crítiques pels problemes en la distribució de les targetes moneder, que durant l'estat d'alarma han de servir per cobrir els àpats dels menors en situació de vulnerabilitat. Després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i una cinquantena d'alcaldes -la majoria, socialistes- més li enviessin una carta aquest cap de setmana queixant-se pel retard i manca de planificació en el repartiment de les targetes, Torra s'expressa sense embuts: "No puc compartir el que manifesten en el seu escrit", afirma en una missiva adreçada a Colau i a la resta de batlles, que ja fa dies que improvisen dispositius perquè els ajuts arribin a tots els beneficiaris.

El cap del Govern destaca que el departament d'Educació ha mantingut fins ara "la coordinació i la informació de forma constant" amb els consells comarcals i el Consorci d'Educació de Barcelona, encarregats de distribuir les ajudes als municipis. I rebat també les queixes per la manca de suport de la Generalitat i pel fet que, segons diversos ajuntaments, no se'ls hagi explicat com han de fer arribar les targetes a les famílies. "D'acord amb la nostra llei de serveis socials, els municipis de més de 20.000 habitants són els responsables dels serveis socials bàsics i, com a tals, són els responsables de la gestió de les mesures implantades per donar compliment al sistema de targetes de prepagament", diu, i afegeix que, "per aquest motiu, les instruccions que s’han dictat els han deixat volgudament un ampli marge d’actuació als ajuntaments [...] Son vostès, al capdavall, qui millor poden organitzar aquest procediment", conclou.

"La coordinació entre el departament d’Educació i els ens locals responsables de la gestió dels ajuts individuals de menjador va ser constant, tant a través del correu electrònic com d’un grup de WhatsApp amb totes les gerències i, fins i tot, telefònicament", insiteix el president, i afirma: "Hem estat, i estem, oberts i flexibles a les demandes diverses que ens fan arribar els ens locals implicats en el procés". Tot i que reconeix les dificultats per repartir el material, a més, assegura que aquesta ha sigut l'opció que el departament d'Educació ha considerat "més adequada", després de descartar, per exemple, repartir aliments directament. Hi ha veus metropolitanes, com les de l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, que demanaven que les beques es distrubuissin de manera telemàtica per evitar així el contacte físic entre usuaris i treballadors municipals, però Torra s'hi refereix a la seva carta.

La "dificultat extrema" de produir 160.000 targetes en poc temps

Sí que justifica, per contra, que no s'anunciés de manera oficial el mètode de repartiment fins a tenir el "vistiplau de la viabilitat del sistema per part de l'entitat bancària" que assumeix l'emissió de les targetes, La Caixa. Destaca, en aquest sentit, la "dificultat extrema de produir en tan poc temps 160.000 targetes i de distribuir-les per tot el nostre país": 140.000 corresponen a les beques menjadors, mentre que les 20.000 restants són per als servei d'àpats dels centres oberts i serveis d'intervenció socioeducativa. No obstant això, Torra deixa clar que els ens locals ja coneixien dijous passat les previsions de distribució de la Generalitat, i confia haver repartit totes les targetes abans d'aquest dimecres, 25 de març.

"Els he de reconèixer la gran complexitat de tot el sistema que entre tots estem implementant, des de la producció física de les targetes fins a la distribució als menors beneficiaris, passant per les operacions comptables que s’hi han hagut de fer o el lliurament a tots els punts de distribució del territori (alguns dels quals en situació de confinament). La manera en què les diverses administracions responsables, plegades, estem entomant aquest assumpte és un excel·lent exemple de col·laboració", conclou el president. Finalment, agraeix que els alcaldes s'ofereixin a col·laborar amb la Generalitat en aquest i altres assumptes i reitera la disponibilitat del Govern a ajudar els consistoris que ho necessitin.