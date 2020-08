EN DIRECTE | El 75% de les PCR que es fan a Barcelona són a contactes de positius

La tendència epidemiològica a Catalunya segueix el seu camí cap a l'estabilització, si bé el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, continua demanant prudència abans de parlar de millora. El risc de rebrot va baixant, així com la taxa d'incidència i les infeccions respiratòries agudes que es detecten a l'atenció primària, però la taxa de positius (el percentatge de PCR que revelen una infecció activa) encara està entorn al 8%. La dada òptima se situa entre el 3% i el 5%. La bona notícia és que aquesta dada creix perquè Salut està fent una "cerca activa" en la comunitat. "El 75% de les PCR que es fan a Barcelona són a contactes de contagis", ha exemplificat l'expert.

Argimon ha explicat que aquest augment dels contagis confirmats es correlaciona amb l'increment progressiu de proves que s'està fent a tot el país, sobretot a partir de la revetlla de Sant Joan en aquells municipis que ara tenen restriccions. El secretari de Salut Pública ha argumentat que per grups d'edat hi ha molta diferència entre els majors de 64 anys, que van començar amb molts casos i s'han anat estabilitzant, i els joves de 15 a 44 anys, que és on s'han de centrar els esforços a l'hora de fer les PCR, ja que l'edat mitjana dels infectats és de 37 anys.

El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha assenyalat que l'activitat a l'atenció primària s'està contenint i que els centres tenen capacitat per atendre pacients tot i haver incrementat lleugerament la seva activitat respecte a l'any passat. "A les urgències catalanes, de cada 100 persones, 4 hi arriben amb sospites de patir el covid-19", ha detallat. Al mes de juny, aquesta xifra era del 2%.

Comella ha volgut fer una crida a la serenor després d'haver detectat reticències entre els usuaris a anar a urgències o a fer-se les cirurgies programades. "Els hospitals estan perfectament preparats per rebre els usuaris, hi poden anar amb tota la seguretat", apuntat, al·legant preocupació davant la idea que "l'autocontenció dels ciutadans acabi derivant en un problema de salut més greu en el futur".