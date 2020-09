Salut avisa que l'estabilitat de Catalunya és "perillosa" amb un miler de diagnòstics diaris

Davant el progressiu retorn laboral de bona part de la població i amb la tornada escolar a l'horitzó, a deu dies vista, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha afirmat aquest dijous que cal estar "molt amatents" i no confiar-se. "La situació a tot Catalunya està estabilitzada i, si volem ser optimistes, podem observar un petit descens de la corba de contagis", ha explicat l'epidemiòleg, en relació a les baixades moderades del risc de rebrot -contagis en els últims 14 dies- dels últims quatre dies, que se situa a 186,05. Ara bé, malgrat que Catalunya ha anat reduïnt molt moderadament els últims dies alguns indicadors clau com la taxa de casos confirmats per PCR i la velocitat de propagació, Salut recorda que per analitzar les dades cal mirar tendències a llarg termini "i no les dades dels últims tres o quatre dies".

"Estem estabilitzats en 1.000 casos diaris i això ens posa en una "estabilitat perillosa" que en qualsevol moment ens podria abocar a una situació preocupant", ha alertat el coordinador de la unitat de seguiment del covid-19, Jacobo Mendioroz. Això és així perquè la R -taxa que mesura la velocitat de propagació- fa setmanes que es manté a 1 i, per tant, cada infectat genera de mitjana un cas nou.

Argimon ha admès que "li preocupa tot Catalunya", però ha apuntat que per la seva densitat poblacional, Barcelona ciutat i la primera corona metropolitana són els territoris on s'ha de posar tot l'èmfasi en el compliment de les mesures de prevenció i protecció per frenar la propagació descontrolada del virus i evitar la transmissió comunitària. "Aquesta és una epidèmia de solidaritat i la prova és l'ús de la mascareta, que no em protegeix a mi, sinó a la resta", ha subratllat.

Sobre la possibilitat de desplegar mesures restrictives a la mobilitat o endurir-ne les socials ja vigents, Mendioroz, ha explicat que malgrat la seva utilitat per reduir els contagis, com s'ha comprovat al Segrià o a l'àrea metropolitana de Barcelona, el Govern no vol apostar per aquesta l'opció. "És l'últim recurs i són totalment evitables si la gent és conscient que amb actuacions individuals, restringint els contactes socials, es pot contenir l'epidèmia", ha dit. En cas que calguin noves resolucions, però, l'epidemiòleg sosté que "amb mesures raonables i graduals que permeten certa vida social n'hi ha prou per anar reduint la corba a poc a poc".

El pes de la primària

La bona notícia és que, a diferència del que passava durant la primera onada, la tensió assistencial no es concentra als hospitals, els quals "no estan assumint el pes de l'atenció sanitària", segons ha explicat Argimon. Les dades públiques corroboren aquest missatge, ja que si les proves PCR que fa l'atenció primària creix cada setmana -només es fan amb indicació mèdica- i els últims set dies se n'han fet més de 107.000, els ingressos hospitalaris són inferiors -una seixantena- i la xifra d'hospitalitzacions ja baixa de les 700. L'epidemiòleg ha assegurat que és l'atenció primària la que s'està encarregant de l'abordatge dels contagis, ja que en principi la majoria dels casos són lleus.

No obstant això, aquestes paraules arriben pocs dies després que el Govern anunciés que s'habilitaran cinc espais annexos per a cinc hospitals -Bellvitge; Germans Trias i Pujol; Moisès Broggi; l'Arnau de Vilanova i el Parc Sanitari Pere Virgili-, amb un centenar de llits per a malalts de coronavirus i un cost total de 50 milions d'euros. El sindicat Infermeres de Catalunya critica que el Govern inverteixi diners en aquests edificis i no en destini prou recursos per pal·liar la falta de personal d'infermeria que arrossega la primària des de fa anys.

"Falten moltes infermeres i la solució no depèn d'invertir els diners públics en nous espais, sinó de dotar de personal suficient els espais que disposem i sobretot apostar per la prevenció", subratllen en un comunicat. El sindicat acusa Salut de tornar a destinar recursos a infraestructures i material "amb una visió totalment enfocada al tractament de la malaltia", en lloc de la prevenció, i assegura que la primària, que està assumint tot el seguiment i detecció de casos "tot i estar sota mínims".