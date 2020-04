EN DIRECTE | "Afers socials i Treball no estàvem preparats per aquesta situació i la resta de departaments tampoc"

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació, clica aquí per veure el vídeo en directe]

Fins ara el màxim responsable de les residències era el conseller Chakir el Homrani. Però ahir el Govern va posar Salut al capdavant de la gestió dels geriàtrics. El cert és que la gestió del departament d'Afers Socials davant els brots a les residències de gent gran ha acumulat diverses crítiques les darreres setmanes tant del sector de les residències com a dins del propi Govern. A partir de les 10 h, El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, compareix al Parlament per la gestió que s'ha fet fins ara de la crisi sanitària a les residències de gent gran.

Fins dimecres, 1.178 usuaris dels equipaments per a gent gran ja han perdut la vida per coronavirus, dels quals 55 han mort les últimes hores. A les residències també han crescut de manera notable els ingressats greus per covid-19, perquè han passat de 448 a 737 hospitalitzats.