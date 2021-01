Querella per haver llençat residus amb covid a l'abocador de Manresa

La Fiscalia ha presentat una querella contra el Grup Vilà Vila i el Consorci del Bages per a la gestió de residus per haver tirat material amb covid-19 a l'abocador de Bufalvent, a Manresa. La denúncia es dirigeix als dos administradors de l'empresa i al gerent del Consorci perquè considera que són els "màxims responsables". Segons la Fiscalia, vehicles del Grup Vilà Vila han dipositat a l'abocador més de 78 tones de residus de centres hospitalaris generats per la pandèmia. Els agents del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil van fer dues inspeccions al Consorci del Bages i una a l'empresa entre finals d'abril i principis de maig de l'any passat, en què es va veure "l'existència de diverses irregularitats en el trasllat i la destinació final dels residus sanitaris perillosos".

Les irregularitats detectades pel Seprona i recollides per la Fiscalia apunten que els vehicles no alertaven del risc del material que transportaven, s'incomplia la normativa d'embalatge i els residus es van llençar a l'abocador sense desinfectar "contenint una càrrega viral presumptament infecciosa". L'escrit de la querella assegura que les bosses on hi havia els residus es compactaven dins els camions, cosa que provoca "que moltes es trenquin i s'aboquin els líquids infecciosos durant el trajecte". La Fiscalia afegeix que les bosses "són tirades directament" a l'abocador, "amb la consegüent exposició de tot tipus de material sanitari susceptible de ser infecciós, cosa que es tradueix en un alt risc" per als operaris que les transporten i la salut pública.

En canvi, tant el Grup Vilà Vila com el Consorci del Bages han negat l'acusació del ministeri públic en uns comunicats. L'empresa defensa que va actuar "correctament i amb la deguda diligència i d'acord amb la normativa vigent sense haver comès cap tipus d'irregularitat", a més de mostrar la seva voluntat de col·laborar amb la justícia. Pel que fa al Consorci, al·lega que la querella està pendent de resolució judicial i manifesta que ha fet "tots els processos d'acord amb la normativa", perquè la documentació presentada a les oficines "certificava que els residus podien ser descarregats".

Però la Fiscalia argumenta que les fotos de l'atestat policial "són altament reveladores" de com moltes bosses arriben a l'abocador sense cap tractament i que se'n pot veure el contingut, com ara equips de protecció individual (EPI), xeringues, envasos de medicació, vials amb restes de sang i fins i tot respiradors. Són residus que "queden exposats sense cap tipus de control aparent, cosa que genera un alt risc per a la salut pública i de dispersió al medi ambient de substàncies infeccioses". La Fiscalia explica que, segons els centres sanitaris on l'empresa recollia el material, per als residus derivats del covid s'utilitzaven unes bosses de color groc, tancades amb brides i retirades a unes zones per evitar el contacte amb altres residus. Les bosses de color groc s'han trobat en les inspeccions.

Responsables del "risc generat"

"El transport i la gestió dels residus sanitaris associats al covid-19 duts a terme en les condicions descrites suposen un greu risc per a la salut de les persones i el medi ambient", valora el servei especialitzat en medi ambient de la Fiscalia de Barcelona. Per això denuncia els responsables del Grup Vilà Vila i del Consorci del Bages, perquè "n'han consentit el transport [l'empresa] i la deposició [el Consorci] amb un incompliment flagrant de la normativa sanitària, assumint de manera conscient les conseqüències derivades del risc generat". Per al ministeri públic, els fets suposen un delicte contra el medi ambient i la salut pública i demana al jutjat de Manresa que obri diligències per investigar-ho i interrogui els querellats, entre altres proves.