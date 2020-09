Restriccions a Vic i Manlleu per frenar els contagis de covid-19

El Govern amplia les restriccions per frenar els contagis de covid-19. A partir d'ara també s'aplicaran a Vic i Manlleu almenys durant un període de 15 dies. De fet, a Manlleu s'ha fet el primer cribatge massiu en un centre educatiu, i la ciutat s'ha situat com la tercera de Catalunya amb l'índex de rebrot més alt del país. Les mesures a Vic i Manlleu entraran en vigor quan s'hagin publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), previsiblement aquest dijous.

El Procicat, format pels departaments de Salut i d'Interior, també ha decidit prorrogar les mesures a Barcelona i l'àrea metropolitana, Girona, Salt i alguns municipis de la Noguera. En canvi, ha acordat que es deixin d'aplicar a Reus, on quedaran sense efecte el 2 d'octubre. Pel que fa a la Cerdanya, des del 23 de setembre també hi ha restriccions amb una durada de 15 dies.

En els diversos municipis de Catalunya amb mesures per frenar el virus es demana a la ciutadania que es quedi a casa tant com pugui i que redueixi al màxim l'activitat social per limitar els contactes a les persones que formen el grup de convivència habitual. Com a la resta del país, estan prohibides les trobades de més de sis persones, i l'assistència s'ha de limitar al 50% de l'aforament als actes religiosos, com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres.

En l'àmbit de l'hostaleria i la restauració s'elimina el consum a la barra, que s'ha de fer sempre a la taula. També es limita l'aforament tant a l'interior com a l'exterior al 50%, i l'horari de tancament dels establiments és a la 1.00 h com a màxim. A més, sempre que sigui possible s'ha d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar.

Activitats culturals al 70%

L'activitat comercial s'ha de dur a terme evitant qualsevol aglomeració. Tant en espais tancats com en espais a l'aire lliure la distància física de seguretat s'estableix en 1,5 metres. L'aforament màxim permès és l'equivalent a 2,5 metres quadrats per persona. Es poden fer activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema i exposicions tant en recintes estables –com teatres, cinemes, carpes de circ o similars– com a l'aire lliure, sempre que l'aforament no superi el 70%. L'aforament de les activitats esportives es limita al 50%.