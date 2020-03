Salut es prepara per a l'allau de pacients greus: "Treballem per veure Catalunya com una única UCI”

El Govern insisteix que cada vegada caldrà buscar més recursos assistencials per absorbir l'augment de la demanda de pacients que requereixen cures intensives. "Les pròximes tres o quatre setmanes viurem una gran pressió sobre el sistema", ha resumit el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella. La conselleria de Salut admet que segueix buscant la manera d'ampliar el ventall de recursos per dilatar la capacitat sanitària dels centres i, fins al moment, la sinergia entre hospitals públics i privats ja ha aconseguit duplicar-la. Actualment, Catalunya compta amb aproximadament 600 llits d'UCI, entre llits de crítics i semicrítics –que són fàcilment reconvertibles en crítics–. Del total, un centenar són aportats pels centres privats, segons les últimes dades de la patronal ACES.

La Generalitat es nega a concretar la xifra de llits disponibles per a cures intensives, però Comella va assegurar que l'objectiu és triplicar l'oferta d'aquests recursos de cara a la setmana que ve. Això significa que caldrien un total de 1.800 llits d'UCI per atendre el coll d'ampolla dels pacients greus. "I això no és gens senzill en un espai de temps tan curt", explica Joan-Ramon Masclans, cap de medicina intensiva de l'Hospital del Mar i president de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica.

Els plans de contingència, amb transformacions de quiròfans, sales de reanimació o plantes d'altres especialitats en instal·lacions per acollir malalts de Covid-19, han permès als hospitals gestionar el volum de pacients greus. Però en uns dies tot el que s'ha habilitat fins ara estarà cobert. Masclans reconeix que els hospitals estan molt tensionats, especialment els comarcals i els més petits, i admet que la situació és "crítica". Descarta, però, parlar de "col·lapse": "Cada hospital és un món i té les seves característiques, en funció de les quals s'estructurarà i intentarà expandir-se".

El sistema sanitari s'està preparant per un "embat" de casos les properes quatre setmanes, segons ha explicat Salut aquest dilluns i, per això, s'ha creat una comissió assessora d'experts per als malalts greus de Covid-19. "Treballem per veure Catalunya com una única UCI", ha resumit aquest dilluns la directora de l'àrea Assistencial del CatSalut, Xènia Acebes. Amb tot, l'activitat ordinària dels centres sanitaris continuarà. Salut reservarà un 15% de les instal·lacions a altres necessitats urgents, com infarts o ictus. A més, es concentraran tots els parts i l'atenció a malalties pediàtriques en uns pocs hospitals per garantir espais "zero coronavirus".

Sanitaris per a la conca d'Òdena

De cada 100 afectats, 85 passen la malaltia amb símptomes lleus. És el 10% restant el que té complicacions de salut –pneumònies greus o insuficiència respiratòria– i ha de ser ingressat en una UCI almenys durant quatre setmanes. Un cop rep l'alta, també necessita vigilància clínica durant uns dies i els hotels pròxims als hospitals s'erigeixen en una bona "extensió" dels centres sanitaris, segons Comella.

Diumenge ja es van començar a traslladar pacients a hotels de Barcelona habilitats per acollir els pacients més lleus i el Govern vol desplegar el pla arreu del país. "Caldrà que fem un ús massiu del parc hoteler", ha assegurat Comella, que ha afegit que serà molt útil per als pacients abans de considerar-los recuperats del tot, però també per a persones que no puguin fer aïllament domiciliari a casa.

A la conca d'Òdena, on ja s'han confirmat 292 positius i s'han registrat 36 víctimes mortals, s'estan reforçant per afrontar una setmana que es preveu encara més complicada al desbordat Hospital d'Igualada. Fins ara s'han contractat 32 professionals per atendre els malalts i s'han enviat uns 120 metges i infermers a l'Hospital General de Catalunya per atendre els pacients traslladats des d'Igualada. De fet, al centre de Sant Cugat del Vallès tenen 180 llits reservats per als afectats de l'Anoia i des del cap de setmana ja se n'han traslladat una cinquantena. A més, la gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, Anna Forcada, ha dit que s'han preparat dos equips d'atenció a les residències d'avis i tres equips domiciliaris per donar cobertura als pacients a casa seva.