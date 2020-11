El Gran Recapte del coronavirus: online, al petit comerç i amb donacions econòmiques

Les restriccions pel coronavirus obliguen aquest any a canviar el tradicional format del Gran Recapte de recollida d'aliments a les grans superfícies per una campanya a internet i de donacions econòmiques amb què els quatre bancs d'aliments confien poder omplir els magatzems de menjar que l' augment de la demanda social ha deixat al límit.

Dotze anys després de l'arrencada de la iniciativa solidària per pal·liar els grans efectes de la crisi financera del 2008, els seus responsables asseguren que es troben en una situació encara pitjor i confien arribar als sis milions de quilos d'aliments recaptats per cobrir les necessitats més urgents. "És l'edició més necessària que mai", subratlla Lluís Fatjó-Vilas, director del Banc d'Aliments de Barcelona, que admet que és un gran repte tant per la gran quantitat que suposa com per la virtualitat, però alhora es mostra confiat en "la solidaritat catalana".

En aquesta ocasió no hi haurà recollida física d'aliments sinó que a partir d'aquest dilluns i fins al dissabte 21 de novembre es podran fer donacions a les caixes dels supermercats a l'hora d'anar a pagar la seva compra a través del que s'anomena el Codi Gran Recapte, que constaran de diferents quantitats. Un cop acabi la campanya, amb tots els diners recollits els quatre bancs d'aliments s'encarregaran de la compra i la distribució d'aliments de primera necessitat i els distribuiran entre les entitats socials perquè, alhora, puguin repartir-les a més petita escala entre la seva xarxa d'usuaris.

També 700 establiments del comerç de proximitat oferiran a la clientela tiquets solidaris a tres euros que directament aniran a parar a les entitats socials locals, que podran obrir una línia de crèdit perquè els seus usuaris hi puguin adquirir els productes o bé gestionar directament els diners per comprar productes frescos, com carn, peix o ous. La virtualitat s'ha pensat per evitar riscos de contagi però també per als que prefereixen les donacions sense moure's de casa. Per a ells hi ha la pàgina web i, com a novetat, el Bizum a través del codi 33596.

Els voluntaris, que són el gran puntal del Gran Recapte, apareixeran en escena el divendres 20 i el dissabte 21, i es desplegaran en parelles només en aquells establiments prou grans per complir amb les mesures de seguretat i aforament, i s'encarregaran de sensibilitzar els clients de la necessitat de fer donacions en un moment d'emergència social. De moment se n'han reclutat 4.000, però se'n necessiten 2.000 més per fer les tasques d'"ambaixadors" de la iniciativa, diu Fatjó-Vilas, que anima la joventut a participar-hi, ja que en aquesta ocasió s'ha hagut de prescindir de la gent gran perquè són considerats col·lectiu de risc pel coronavirus.

Fer rebost

Per a Fatjó-Vilas, l'edició d'aquest any és vital per poder donar resposta a la demanda creixent d'ajuda per part de les entitats socials, que ja han advertit que la crisi del coronavirus ha deixat les seves finances en números vermells. El Banc d'Aliments ha atès durant la pandèmia 262.000 persones, cosa que suposa un 40% més que el 2019. "Hi ha una bossa de pobresa nova que s'ha integrat amb la crisi del coronavirus que s'afegeix a la que ja estava cronificada", apunta el director de l'entitat a Barcelona, que adverteix que se'ls estan "exhaurint les existències" de menjar en llauna.

Si durant els mesos de confinament a la primavera van entrar als magatzems dels bancs d'aliments tones d'aliments provinents de les donacions personals i de les grans empreses, des de l'estiu el ritme de recollida s'ha frenat mentre la demanda no deixa de créixer.