Quan la pandèmia t'obliga a conviure amb el teu botxí: el confinament agreuja la violència a la llar

No era la primera vegada que hi havia cops, crits i trencadisses a casa, però fins al 18 de març ella no s'havia atrevit a denunciar la seva filla. Feia dos dies que s'havia decretat l'estat d'alarma i la noia havia exigit tornar a casa per confinar-s'hi. Dimecres de la setmana passada, la bombolla va tornar a esclatar: lesions a la mare, a la seva parella, la porta de casa destrossada i la moto de l'home danyada. La jutge que va estudiar el cas, ha dictat una ordre d'allunyament contra la noia. "El seu nivell d'agressivitat contra la seva progenitora i la seva parella ha anat incrementant els últims dies", constata la resolució judicial, a la qual ha tingut accés l'ARA.

No és un cas aïllat, juristes i advocats temen que les restriccions necessàries per frenar la pandèmia del coronavirus forcin algunes víctimes de violència domèstica i masclista a conviure les 24 hores amb el seu agressor i propiciïn les situacions de violència. "Hi ha un repunt bèstia d'agressivitat", apunta l'advocat Samuel Guerrero, que porta el cas de la denunciant per a qui la jutge ha dictat una ordre de protecció. "En aquest cas, si no s'hagués dictat l'ordre de protecció –que la denunciada va acceptar– estarien obligats a conviure", afegeix el lletrat.

Els Mossos d'Esquadra asseguren que les restriccions han fet que les denúncies per fets delictius caiguin d'un 83% a tot Catalunya, però creuen que els casos de violència masclista i domèstica continuen existint, però no es denuncien perquè el confinament ho impedeix. "La violència no desapareix d'un dia per l'altre", assegura la diputada de la junta de govern del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) i responsable del torn d'ofici, Carmen Valenzuela. Segons Valenzuela, entre el 13 i el 23 de març els advocats d'ofici de Barcelona han assistit 68 casos. En el mateix període de l'any passat van ser 123. "Hi ha una xifra oculta que no ens està arribant", constata.

Que la violència a la llar continua existint també ho demostren els registres de trucades de l'Institut Català de les Dones (ICD) i del telèfon d'emergències 112. Al contrari del que passa amb l'activitat a les comissaries i jutjats, frenada pel confinament, el telèfon 112 ha registrat un repunt d'alertes per violència domèstica i masclista els últims dies. També el servei telefònic permanent i confidencial que gestiona l'ICD a través del 900 900 120 ha atès 296 trucades entre el 16 i 24 de març, un 34% més que les rebudes durant els mesos de gener i febrer. Per millorar el servei s'ha habilitat un número de WhatsApp, 671 778 540, que complementa el correu 900900120@gencat.cat.

Una llar convertida en búnquer

El pic d'agressivitat a la llar ja el denunciaven a l'ARA fa una setmana juristes i advocats experts en violència masclista. L'estat d'alarma ha obligat víctimes i agressors a conviure les 24 hores a casa, multiplicant les opcions que es produeixin situacions d'agressivitat i dificultant que les víctimes puguin denunciar o demanar ajuda sense ser descobertes pel seu agressor. Des de l'ICD asseguren que les trucades de dones que viuen amb parella i amb fills i filles a càrrec ha disminuït 10 punts. Ha passat del 37% durant gener i febrer al 27% en el període de confinament.

Valenzuela alerta que moltes situacions de violència masclista poden derivar també en agressions a altres membres de la família. Les dades de l'ICD constaten un increment de les consultes relacionades amb situacions de violència en l'àmbit familiar, que han passat d'un 3% a un 6% del total de casos que atenen. Tot i així, l'ICD avisa que caldrà contrastar la dada amb l'actuació d'altres serveis socials per poder parlar d'un increment de violència domèstica. Guerrero subratlla una altra paradoxa judicial del confinament: en els casos de violència domèstica, que l'agressió es produeixi dins del domicili pot considerar-se un agreujant, cosa que en època d'aïllament es convertirà en "un element habitual" de les denúncies.

Garantir la protecció

Una altra preocupació dels advocats és com es garanteix que es mantenen les ordres de protecció en ple confinament. Els Mossos asseguren que mantenen el seguiment de 17.133 víctimes de violència masclista, domèstica, sexual i de víctimes de la mutilació genital femenina, matrimonis forçats, víctimes de delictes d'odi i de tràfic d'éssers humans. També han posat en marxa un pla específic per intensificar els contactes amb les víctimes. Per lluitar contra l'aparició de nous casos, s'ha posat en marxa un correu electrònic, mossos.atenciovictimes@gencat.cat.

La policia catalana i l'ICD també demanen l'ajuda de la ciutadania perquè es converteixin "en veïns radar", en paraules de la inspectora Montserrat Escudé, cap de l'àrea tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana, que ajudin la policia a identificar noves situacions de violència. El ministeri d'Igualtat espanyol recorda que el telèfon 016, que és gratuït i no deixa rastre, continua funcionant les 24 hores i en cas que no sigui possible realitzar la trucada sense aixecar sospites en ple confinament, recorden a les víctimes de violència a la llar que també hi ha activa una aplicació, ALERTCOPS, que enviarà una senyal de geolocalització de la víctima a la policia.