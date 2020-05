Tarragona combina prudència i optimisme per "l'oportunitat de reactivació econòmica" que els dona la fase 1

Quatre dies després que el Camp de Tarragona es convertís en una de les primeres regions sanitàries catalanes a passar a la fase 1 del desconfinament, les administracions locals, catalana i estatal han fet aquest divendres una primera valoració entre l'optimisme per la reactivació econòmica i la prudència davant els riscs de rebrots.

El baix índex de contagis ha sigut un dels motius que han permès avançar l'obertura d'activitats i bars a Tarragona, però alhora fa que menys gent tingui anticossos i que el risc de contagis sigui major. "És un contrasentit tot plegat, perquè no volem que la gent s'infecti però no podem estar tranquils", ha dit la consellera de Salut, Alba Vergés, després de recordar que l'estudi serològic només dona un 1,6% de la població tarragonina contagiada. "¿Això vol dir un risc més elevat? No ho sabem", ha reconegut, tot i que també ha recordat que "la immunitat és molt baixa també a la resta del territori". "No ens fa por tenir més positius si aquests positius no comprometen el sistema sanitari. I, a més, ara els estem detectant", ha afirmat la consellera.

Pel que fa a la reactivació econòmica de la regió, el vicepresident Pere Aragonès ha defensat que la zona ha de rebre una atenció especial perquè també la van afectar durament els temporals DANA i Gloria, i ha reivindicat una recuperació econòmica "oposada a la del 2008", sense retallades i "amb rescats a les persones i al teixit productiu" en lloc de rescats als bancs.

Malgrat que Aragonès ha dit que el desconfinament es fa efectiu gràcies a "un èxit de la gestió sanitària del covid-19", ha evitat donar mèrits al govern espanyol i ha recordat que el Govern segueix sent "contrari" a la centralització i que encara considera "imprescindible" poder "recuperar totes les competències" per liderar la desescalada, que creu que s'ha de dur a terme "des de la proximitat". La millora, ha dit, s'ha aconseguit "gràcies a l'esforç del sistema de salut i a l'esforç de la societat" i no a la gestió del govern espanyol. "Si haguéssim tingut més eines, els resultats haurien arribat de manera ràpida i eficaç", ha defensat Aragonès.

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha celebrat la "reactivació econòmica" que pot suposar la desescalada, però ha reconegut que la recuperació total trigarà a arribar. Ha cridat a fer-la "sense perdre de vista que estem en un context en el qual la prioritat encara és la salut de les persones". "Sortim, però fem-ho bé", ha defensat Ricomà.