EN DIRECTE | Cap mort per coronavirus en les darreres 24 hores segons el ministeri de Sanitat

El ministeri de Sanitat espanyol ha registrat un nou notable descens en els contagis, amb només 71 positius confirmats mitjançant una prova PCR en les últimes 24 hores, i no ha comunicat cap mort des d'ahir diumenge. D'aquests nous casos diagnosticats, 18 han estat comunicats per Madrid, 16 per Catalunya i 11 per Castella i Lleó. Les defuncions compatibilitzades en els últims set dies arriben a 35, 11 d'elles a Catalunya. Des de l'inici de la crisi sanitària han mort a Espanya 27.127 persones, i 239.638 han patit la malaltia.