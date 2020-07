EN DIRECTE | Josep Maria Argimon, nou secretari de Salut Pública: "Semblaria que tendim cap a l'estabilització"

El nomenament del nou secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja és oficial. La consellera de Salut, Alba Vergés, compareix en directe per fer la presentació oficial d'Argimon, que també és el director gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS), que coordina el 80% de l'atenció primària a Catalunya: ara compaginarà els dos càrrecs. La vacant de la secretaria de Salut Pública estava lliure des de feia dos mesos, quan Joan Guix va dimitir.

"Argimon haurà de culminar un pla d'acció contra la covid-19, per frenar els augments de casos, i un pla que sigui escalable en funció de les decisions", ha explicat Vergés, que ha dit que el doctor Argimon completa l'equip que han dissenyat des de l'inici de la pandèmia, juntament amb l'equip del doctor Jacobo Mendioroz, que coordina el control del covid-19 a Catalunya. Argimon ha agraït la confiança "en un moment molt complicat" i ha explicat que compareixerà dos o tres cops a la setmana per fer públic el seguiment i cedir les dades i explicar-les a la ciutadania.

El pla d'acció d'Argimon: fer PCR als contactes estrets

Així el nou secretari de Salut Pública ha parlat clar i ha aprofitat per fer una primera valoració de la situació. "Tenim transmissió comunitària, però semblaria, i parlo en condicional, que tendim a l'estabilització, però la pròxima setmana serà clau", ha explicat Argimon. Tot i això, el recent estrenat secretari ha explicat que "el rebrot del Segrià sí que ha tingut un impacte clar en el sistema sanitari". "S'ha notat tant en les consultes d'atenció primària com en l'hospital", ha dit.

A més, també ha explicat que setmanalment oferirà dues dades noves: el risc de rebrot de cada regió sanitària i el de cada comarca. També ha explicat que el primer que té previst implementar és l'entrada dels 500 nous gestors covid -per alleugerir la feina a la primària i millorar el rastreig-, que la consellera va anunciar la setmana passada i també l'objectiu de fer PCR a tots els contactes propers d'un cas infectat.

"Ja tenim reclutats 214 gestors, que tenen un perfil d'atenció ciutadana i a finals de la setmana que ve hem de tenir ja la resta, fins arribar al mig miler anunciat", ha explicat Argimon que ha matisat que ara aquests dos-cents treballadors han de fer un curs de formació per saber quines preguntes han de fer als infectats i familiartzar-se amb l'aplicatiu. El nou secretari també ha concretat que ara tenen capacitat per fer 24.000 PCR diàries i que la setmana que ve s'assolirà la xifra de les 30.000 proves al dia. Tot amb l'objectiu de "reforçar i fer proves a tots els contactes estrets".

Argimon ha recordat però que, sense tenir vacuna, la millor protecció continuen sent les mesures de seguretat d'higiene de mans, distància i mascareta. "Aquesta és ara mateix la nostra vacuna", ha subratllat. "No defugim la nostra responsabilitat, però això és cosa de tots. No podem anar tancant i fent confinaments perquè és socialment molt complicat: afecta la salut, el món econòmic i la pobresa. Hem de gravar-nos al cap que les mesures de protecció són clau, per solidaritat", ha etzibat. "Prendrem decisions, i si ens equivoquem recularem, sense cap vergonya", ha reconegut Argimon.

Un relleu polèmic

Els últims dies, arran dels diversos rebrots de covid-19 que s'han produït a Catalunya, professionals de l'àmbit sanitari havien expressat la seva preocupació per la falta de lideratge a Salut, sobretot des que Guix havia deixat de ser la veu mèdica que estava al capdavant de la gestió de la pandèmia. Ara, amb aquest nomenament, Salut vol intentar apagar les crítiques. El cert és que Vergés havia proposat el càrrec de secretari de Salut Pública a diverses persones, que l'havien rebutjat o amb qui no havien arribat a cap acord.

Argimon (Barcelona, 1958), llicenciat en medicina i doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), és epidemiòleg. És especialista en medicina preventiva i salut pública per l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB); diplomat en epidemiologia i estadística per la Université Pierre et Marie Curie París IV; màster en atenció sanitària basada en l'evidència per la Universitat d'Oxford, i màster en epidemiologia i planificació sanitària per la Universitat de Gal·les. Des del juny del 2018 ocupa el càrrec de director gerent de l'ICS, que mantindrà amb el de secretari de Salut Pública. Abans havia sigut el subdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut) i el director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).