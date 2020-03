El coronavirus ja deixa 12 morts i 903 contagis a Catalunya

Les víctimes mortals de l'epidèmia de coronavirus a Catalunya s'eleven a 12. El departament de Salut ha confirmat aquest diumenge que en les últimes hores han mort quatre persones amb el virus SARS-CoV-2 a l'organisme, totes relacionades amb el brot declarat a la conca d'Òdena, que ha obligat a confinar 70.000 habitants de quatre municipis.

Les quatre víctimes mortals són dues dones, de 71 i 77 anys, i dos homes, de 92 i 71 anys. Tots tenien patologies prèvies que s'haurien complicat amb la infecció nosocomial –els contagis s'han donat entre persones que estaven al centre, incloent tant professionals com pacients– originada a l'Hospital d'Igualada. Així, del total de dotze decessos que s'han produït al país, set han tingut lloc a la capital de l'Anoia.

Cada vegada és més difícil definir la xifra total de contagis. De fet, experts com l'infectòleg Oriol Mitjà asseguren que només s'estan diagnosticant el 20% dels casos, ja que la majoria dels afectats són lleus i, o bé no saben que s'han encomanat, o bé no compleixen els criteris epidemiològics per fer-los la prova.

Amb tot, Salut ha informat aquest diumenge que la xifra de contagis detectats ha augmentat en les últimes hores: fins al moment s'han identificat 188 positius nous, que eleven a 903 el total de casos coneguts de Covid-19 a Catalunya. Del total d'afectats, 52 tenen un pronòstic greu, és a dir el 6% dels afectats necessiten una atenció a les unitats de crítics o semicrítics.

A més, el Govern ha precisat que 72 dels contagiats confirmats a Catalunya són professionals sanitaris, 41 dels quals treballadors de centres sanitaris de la conca d'Òdena. La confirmació de nous positius de coronavirus SARS-CoV-2 a Igualada s'ha estabilitzat en les últimes hores: el nombre de casos es manté en els 70 registrats dissabte. Tres dels malalts continuen en estat greu.