EN DIRECTE | Els hospitals freguen el pic de la segona onada amb 2.809 ingressats per covid-19

La pandèmia de covid-19 segueix avançant a Catalunya, tal com indiquen les dades que cada dia actualitza el departament de Salut. Aquest dilluns, segons les dades de Salut, a Catalunya segueix creixent la pressió hospitalària a causa de la tercera onada. Així, segueix augmentant el nombre de pacients afectats per covid-19 que necessiten un llit de crítics als hospitals catalans: en aquests moments hi ha 550 persones (2 més que ahir), una dada que no s'assolia des del 18 de novembre.

A més, com ja va passar ahir, tornen a pujar bastant les hospitalitzacions en planta: hi ha 2.809 pacients amb coronavirus, 129 més que ahir. Aquesta dada de pacients als hospitals catalans es queda a les portes de la més alta que es va registrar durant la segona onada: el pitjor dia a nivell d'ingressos en planta va ser el 8 de novembre, amb 2.811 llits ocupats amb pacients de covid.

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha afirmat que si no s'inverteix la tendència actual se saturaran les UCI. "Hi arribarem segur, no sé si aquesta setmana o en 10 dies", ha declarat a Ràdio 4 i La2. Tot i això, s'ha mostrat partidari d'esperar uns dies abans de decidir si cal endurir mesures i, especialment, abans de decretar un confinament total. "S'ha de veure si això s'accelera molt o es frena i llavors decidir si es vol augmentar el fre o es frena del tot", ha dit.

Respecte als contagis, aquest dilluns Salut n'ha notificat 2.465 de nous confirmats amb PCR o test d'antígens, si bé només 709 són de les últimes 24 hores (una dada que de ben segur pujarà en els pròxims dies un cop s'hagin notificat tots els positius). En total, des del març, a Catalunya s'han contagiat 423.193 persones. A més, hi ha 179 noves defuncions pel virus, una dada que eleva a 18.141 les persones mortes des de l'inici de la pandèmia.

Baixen el risc de rebrot i la velocitat de contagi

A diferència del que va passar la setmana passada, avui baixen el risc de rebrot i la velocitat de contagi. Si ahir el risc de rebrot va pujar 17 punts, avui en baixa 40 (tot i que segueix a nivells molt alts: 754 punts). També baixa la velocitat de contagi: ara està en 1,31, 8 centèsimes menys que ahir. Això vol dir que 100 persones infectades per covid-19 en contagien 131.

Pel que fa a la campanya de vacunació, ahir es van vacunar a Catalunya 4.428 persones. En total ja hi ha 144.801 vacunats.

Trilla, preguntat per les eleccions, ha considerat una decisió "encertada" des del punt de vista sanitari l'ajornament electoral però ha considerat que en ple segle XXI s'hauria de poder garantir el vot d'altres maneres que no fossin la presencial.