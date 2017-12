Els cotxes més contaminants ja poden patir restriccions a Barcelona

A partir d'avui, quan es detectin episodis de contaminació, els cotxes sense etiqueta de la Direcció General de Trànsit (DGT) tindran l'entrada vetada a Barcelona i als municipis circumdants (l'Hospitalet, Esplugues, Cornellà i Sant Adrià). La Generalitat, que és l'encarregada de declarar aquests episodis, emetrà un preavís 48 hores abans i el confirmarà a 24 hores, de forma que hi hagi marge perquè tant les administracions com els ciutadans es preparin. Si això succeeix no podran circular cotxes de benzina anteriors al 2000, dièsels d'abans del 2006 ni furgonetes prèvies al 1994. La multa que s'imposarà serà de 100 euros, però es reduirà a la meitat si es paga immediatament. El vehicle no s'immobilitzarà. Durant el 2017 no s'ha declarat encara cap episodi de contaminació, l'últim va ser a principis del 2016. La tinent d'alcalde de l'àrea de Mobilitat, Janet Sanz, explica avui en una entrevista a l'ARA que "l'èxit de la mesura seria que no hi hagués sancions" i emfatitza que la mesura s'enfoca a millorar la salut de la ciutadania.



Així, quan es detecti que els nivells de diòxid de nitrogen són elevats i les condicions meteorològiques facin preveure que no canviaran, el Govern emetrà un preavís per alertar que les restriccions de trànsit en la zona declarada de baixes emissions entraran en vigor 48 hores després. 24 hores després, la Generalitat tornarà a avaluar la situació i determinarà si les condicions continuen en la mateixa línia i ho comunicarà. Si és així, tot quedarà preparat perquè l'endemà s'apliquin les restriccions de trànsit establertes en l'acord entre la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i altres consistoris afectats. Es calcula que aquesta mesura pot fer reduir les emissions un 18% en els dies de més contaminació.

La zona de baixes emissions inclou 95 metres quadrats i s'estén per tot el municipi de Barcelona excepte la Zona Franca i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. També afecta els municipis limítrofs a les rondes, que queden fora. Les restriccions estaran actives entre les 7 i les 20 hores els dies laborables, de dilluns a divendres, fins que es doni per finalitzat l’episodi de contaminació.

En el cas de Barcelona es destinaran 48 patrulles específiques de la Guàrdia Urbana a controlar que els cotxes compleixin amb la mesura, però en el futur s'instal·laran càmeres que llegeixin les matrícules. Portar l'etiqueta de la DGT no és obligatori, però servirà per evitar que els agents hagin d'aturar els vehicles per comprovar amb la matrícula de quin any són. Les multes per circular en cas d'episodi seran de 100 euros, 50 si es paga immediatament, i no es podrà immobilitzar el cotxe. Se'l convidarà a sortir de la zona de baixa emissions. Si no fa cas s'exposarà a una nova multa si una altra patrulla l'atura. La sanció és lleu i s'equipara a la que s'imposa quan no es viatja amb títol de transport públic.

Aquesta restricció afecta els turismes i furgonetes més antigues i contaminants, i de moment queden fora motos, camions, autocars, autobusos i furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3. Els vehicles d'emergències, de persones amb mobilitat reduïda i serveis essencials podran circular sempre. Això vol dir que no podrà circular el 16% del parc que ara mateix ho fa, que l'Ajuntament de Barcelona xifra en uns 700.000 vehicles.

En uns 40 municipis de la demarcació es podran establir altres mesures particulars amb el mateix objectiu de millora de la qualitat de l’aire. La Generalitat restringirà el trànsit en aquest àmbit als turismes matriculats abans del 1997 i a les furgonetes anteriors a l’1 d’octubre de 1994 en les carreteres on té competència el Servei Català de Trànsit (SCT) tan bon punt la DGT canviï el reglament de circulació. En tot cas, la intenció és que la restricció es converteixi en permanent a partir del 2020, i no només quan es declari un episodi.

Reforç del transport públic

Quan la Generalitat activi un episodi, el metro es reforçarà en hores punta amb un tren més per cada línia, millorant la freqüència de 3-4 minuts a 3. També hi haurà 50 busos addicionals per als corredors amb més demanda. S'incorporaran 30 autobusos en hora punta pel que fa a les línies de bus metropolità. També es reforçarà el bus 'Expreés.cat'.

Per facilitar la circulació del transport públic s'ha executat el carril bus de la Gran Via a l'Hospitalet però també s'habilitarà un de temporal a la B-23 des de Molins de Rei fins al carrer Albert Bastardes.

El tramvia millorarà els intervals de pas entre les 7 i les 22 hores, de 5 a 4 minuts, i s'incorporaran dues unitat dobles i es reforçarà el servei en general. A Rodalies s'ampliarà l'hora punta fins a les 11 hores pel que fa a les línies R1 i R4, i també s'incrementarà l'oferta de Ferrocarrils de la Línia del Vallès i de Llobregat-Anoia.

Transport públic més barat però aparcament més car

Es crea una targeta específica (la T-Aire) per als dies d'episodi que serà més barata i que permetrà fer dos viatges per 1,80 euros, a preu de T-10. També està vigent la T-Verda metropolitana, que ofereix tres anys de transport públic gratuït a canvi de desballestar un cotxe contaminant en els sis mesos anteriors a la sol·licitud del títol i amb el compromís de no adquirir-ne cap altre durant aquest temps.

Pel que fa a l'aparcament, els no residents a Barcelona que no tinguin un vehicle eco o de zero emissions pagaran dos euros més per hora a l'Àrea Blava i Verda.

Ja està en funcionament un nou servei gratuït d'avisos en català, castellà i anglès que alertarà de la declaració d'un episodi via correu electrònic als ciutadans que ho sol·licitin. També s'ha fet una campanya amb cartes a totes les llars.