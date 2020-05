Quan una web creada per als nens del poble s'imposa al Club Super3

El seu lema és una frase de Benjamin Franklin: "Digue-m'ho i ho oblido, ensenya-m'ho i ho recordo, involucra-m'hi i ho aprenc". I el seu objectiu, que ja han aconseguit, és fer amè, divertit i educatiu el confinament dels infants. Quan van tancar les escoles i els instituts i els més d'1,6 milions d'alumnes catalans van haver de quedar-se a casa per la pandèmia, quatre joves d'un petit poble del Pla d'Urgell dedicades al món de l'educació van decidir que calia fer alguna cosa per als alumnes i per als pares i mares que, de cop, es van veure treballant des de casa, ajudant amb els deures i distraient els fills fent tota mena d'activitats. La iniciativa Petits Joves Actius va néixer a Palau d'Anglesola, un municipi de 2.000 habitants, però el boca orella ha fet la resta i ara reben 700 visites a la web, en què pengen diferents reptes per edats i per setmanes.

"Som una mestra d'educació infantil, una de primària i dues pedagogues d'entre 23 i 28 anys. Havíem treballat a escoles o fent reforç individual", explica la Violant, que ha posat en marxa el projecte amb la Montse, la Laura i l'Alba. Van contactar amb l'Escola Arnau Berenguer, l'única que hi ha al poble, per coordinar-se amb l'equip de mestres; l'Ajuntament els va facilitar un domini web, que és senzill però fa el fet, i van aconseguir una xarxa de mestres voluntaris d'altres municipis de la comarca per plantejar propostes.

La Violant explica que els mestres de l'escola van agrair el suport. "Ens van dir els continguts que havien estat treballant a classe i així nosaltres podíem reforçar-los amb activitats lúdiques, perquè a través del joc es pot aprendre igual", assegura. Així, van dissenyar diferents propostes pensades per fer des de P3 fins a 6è de primària, adaptades al context actual, i van crear uns personatges que ajudessin a donar continuïtat als reptes. "Vam fer-ho molt dinàmic i divertit, i les historietes dels personatges desperten la curiositat dels nens", explica la Violant. Per a tots ells, els personatges creats fa tot just dos mesos –la Mummy, la Laia i el seu germà Tom– ja formen part del seu dia a dia confinat, tant o més que els personatges del Club Super3.

"Hem acabat ajudant altres professors"

Fins a 140 nens i nenes del poble s'hi van inscriure però, en una zona on tot se sap i tothom es coneix, la notícia va córrer com la pólvora: "Vam rebre correus de mestres preguntant-nos si ens podien agafar els recursos que penjàvem nosaltres. I, mira, una idea que va sortir pensant en les famílies i els nens, potser ha acabat ajudant a altres professors. Estem molt contentes".

Després que el departament d'Educació enviés instruccions als centres educatius, les quatre impulsores de Petits Joves Actius han baixat una mica el ritme per no saturar els infants. "Havíem d'adaptar-nos a cada fase. Primer penjàvem activitats diàries, i des que deixen sortir els nens ho fem cada tres dies", relata. Però fins i tot ara encara reben l'enhorabona de famílies i mestres. "Vam fer un claustre virtual amb l'escola i ens deien que, quan fan tutories amb els nens, els diuen que fan les activitats de la nostra web!"

Les quatre noies estan satisfetes amb la bona acollida d'un projecte que va néixer mentre la majoria d'escoles i instituts no havien ni encaixat el cop de quedar-se sense classes. "El fet d'haver-nos anticipat va donar a les famílies una mica de seguretat, perquè sabien que allà tindrien un recurs diari i que li donaríem continuïtat", remarca la Violant.

Conscients del bon resultat que han tingut, ara estan mirant com tancar-lo. "L'objectiu era satisfer les necessitats de les famílies i dels nens quan no hi havia cap recurs, i això ja ho hem aconseguit", argumenta. D'entrada, han llançat una enquesta de valoració a les famílies, i ja preparen alguna proposta per fer equip i acomiadar com cal un projecte que les ha mantingut cada vegada més ocupades. No han cobrat ni un euro per fer-ho.