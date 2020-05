Identificat el primer gat amb coronavirus a Catalunya

El Negrito no va tenir gaire sort. Amb només quatre anys patia una malaltia congènita cardíaca greu que va obligar els seus propietaris visitar una clínica veterinària. El seu estat va aconsellar practicar-li una eutanàsia davant l’evidència del sofriment i la impossibilitat de recuperar-lo. Un cop mort, se li va practicar una necròpsia. El seu propietari havia mort per covid-19 i diversos membres de la família havien donat positiu per la malaltia. Tot i que és un fenomen tan infreqüent que ni apareix a les estadístiques, el gat també estava infectat. És el sisè felí que es detecta arreu del món i el primer a Catalunya. El primer també a Espanya. La troballa s’ha fet al Centre d’Investigació en Sanitat Animal IRTA-CReSA, on els veterinaris havien enviat les restes del Negrito.

La necròpsia va confirmar que la causa de mort va ser una “cardiomiopatia hipertròfica felina”, malaltia associada a un origen genètic, i que la fallida cardiorrespiratòria aguda va ser deguda a un “edema i una congestió i hemorràgia pulmonars”. És a dir, que tot i que havia presentat febre superior als 38º i una certa dificultat respiratòria, el covid-19 no sembla que hagi tingut res a veure amb la seva mort ni en l’empitjorament del seu estat. Una cosa ben diferent és que s’hagin trobat restes genètiques del coronavirus en el seu tracte respiratori superior i en un nòdul limfàtic.

En una nota difosa pel CReSA es destaca que la càrrega viral detectada en el gat era “mínima” i en cap cas “compatible” amb les diferents afectacions que finalment van provocar la seva mort. Tot indica, assenyala Joaquim Segalés, investigador del centre i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que l’animal s’hauria infectat després de desenvolupar els problemes de cor. I que la via de contagi hauria estat dels humans a l’animal i no a la inversa. El Negrito hauria rebut el coronavirus de la família. En cap cas el gat hauria contagiat la família.

Fins avui s’han comunicat sis casos de gats contagiats amb covid-19 i vuit de grans felins –lleons i tigres- al zoològic del Bronx, a Nova York. Tots ells presentaven dificultat respiratòria i febre, però la majoria han sobreviscut. Es desconeix, ara com ara, si aquest conjunt d’espècies té cap mena d’afinitat pel coronavirus o per desenvolupar la malaltia fins a casos extrems. De fet, un estudi amb 102 gats de carrer fet a Wuhan va detectar coronavirus en 15 d’ells. Posteriorment, a l’Acadèmia Xinesa de Ciències Agrícoles es va estudiar la susceptibilitat de diversos animals al coronavirus. Només gats i fures van presentar un índex entre moderat i alt i símptomes lleus de la malaltia. En gossos, l’índex va ser baix. I en porcs, pollastres i ànecs, nul.

Els investigadors del CReSA subratllen que “es desconeix” si hi ha transmissió del coronavirus entre gats i que “no sembla possible” de gats a humans, per bé que podria donar-se el cas invers. Natàlia Majó, directora del centre, recomana, davant la falta d’evidències científiques més clares, extremar les precaucions d’higiene i contacte amb les mascotes si els propietaris estan afectats pel covid-19. Estadísticament, diu, els casos coneguts mostren “xifres negligibles” i es desconeixen les vies de contagi. Per aquesta raó, extremar el rentat de mans i limitar el contacte amb els animals mentre el propietari estigui malalt “és recomanable”.