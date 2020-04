Els pediatres alerten sobre un "quadre extremadament estrany" que afecta alguns menors

Els pediatres espanyols fan una crida a la calma després de la difusió d'un comunicat intern que van enviar a tots els professionals i en què alertaven de l'aparició durant "les últimes dues setmanes" d'uns quants casos de menors amb un "inusual dolor abdominal" acompanyat de "símptomes gastrointestinals" que en poques hores pot "evolucionar" cap a un xoc. L'Associació Espanyola de Pediatria reclamava derivar urgentment aquests menors a centres hospitalaris per si el quadre està relacionat amb el covid-19, però aquest dimarts ha fet un aclariment per rebaixar les preocupacions de les famílies.

En un comunicat, l'Associació assegura que es tracta d'un quadre clínic "molt infreqüent", conegut amb el nom de malaltia de Kawasaki, amb molts pocs casos arreu d'Espanya. "Els casos de xoc en nens que estan coincidint temporalment amb l'epidèmia de covid-19 són molt infreqüents. El quadre clínic es caracteritza per febre, vòmit, inicialment pot debutar només amb dolor abdominal, exantemes a la pell, ulls vermellosos i malestar general. No en sabem encara la causa, però pot estar desencadenat per infeccions bacterianes i té un tractament ben establert independentment del tipus d'agent infecciós que el causi", diu l'escrit.

30 casos a l'any a Catalunya

"Coneixem aquests casos, i s'ha alertat els pediatres d'atenció primària que els derivin ràpidament als hospitals en cas necessari. És un quadre extremadament estrany. Els podem tractar sense cap problema perquè tenen un tractament conegut", explica la doctora Cristina Calvo. En la mateixa línia s'expressa el pediatre Pepe Serrano, membre de la junta directiva de la Societat Catalana de Pediatria: "És una malaltia que sabem que existeix, sabem com detectar-la, fa temps que la coneixem i no ha aparegut amb el covid-19". De fet, a Catalunya se'n tracten una trentena de casos anualment, la majoria a Sant Joan de Déu i la Vall d'Hebron. "Aproximadament se'n tracta un al mes en aquests grans hospitals. Si ara aquesta xifra puja a tres casos mensuals, ¿és culpa del covid-19? De moment, no en tenim constància", afegeix Serrano.

De fet, segons explica el cap de pneumologia pediàtrica i fibrosi quística de la Vall d'Hebron, Antonio Moreno, a l'hospital on treballa n'han tractat tres casos durant les últimes setmanes. "Hi ha un petit increment, però els casos han anat bé, s'han tractat bé i són pocs", explica Moreno, que emfatitza la necessitat de no crear una "alarma" per aquest tema i recorda que la majoria de nens que han passat el covid-19 ho han fet de manera "lleu". A Sant Joan de Déu però, l'augment ha estat major i s'han registrat 9 casos, tot i que cap d'ells ha requerit entrar a la UCI, mentre a l'any en tenen 12 de mitjana.

Avís del Regne Unit

L'avís dels pediatres espanyols coincideix amb les informacions que han aparegut al Regne Unit sobre una malaltia inflamatòria severa que ha afectat alguns menors i ha causat una desena de morts, i que podria estar relacionada amb el coronavirus. El ministre de Sanitat, Matt Hancock, va admetre la preocupació en relació amb aquest nou fenomen, tot i que no està confirmat encara que tingui una relació directa amb el covid-19. "És una nova malaltia que creiem que podria estar causada pel coronavirus, però no n'estem segurs al 100% perquè algunes persones no van donar positiu del virus", va dir Hancock.

"La nota d'alerta al Regne Unit, juntament amb un missatge de WhatsApp que circulava pel centre de l'estat amb 4 o 5 casos, ha creat la tempesta perfecta", diu Serrano per referir-se a l'alarma que s'ha creat en relació amb aquesta malaltia i la nota de l'Associació Espanyola de Pediatria.

Les comunitats mèdiques d'arreu d'Europa estan investigant la relació d'aquests casos amb la pandèmia actual, ja que se n'han trobat casos a diferents països. Aquest dimarts el tema ha arribat a la compareixença diària del director d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que ha admès que no hi ha "prou informació" sobre la malaltia i cal esperar l'evolució dels estudis que s'estan fent. El mateix ha passat unes hores després amb la consellera de Salut, Alba Vergés.