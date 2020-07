La crisi del covid porta uns 9.000 barcelonins més als serveis socials

La crisi social derivada del covid i especialment del confinament i les mesures de restricció, dibuixa un escenari "sense precedents" a la ciutat de Barcelona, segons el diagnòstic que aquest dilluns ha presentat l'Ajuntament i que mostra com, en només quatre mesos, els serveis socials han atès ja 44.463 persones, la meitat del total d'usuaris del 2019. Un 20% d'aquestes persones (unes 9.000), a més, no havien estat abans usuàries de serveis socials o feia ja més d'un any que no requerien cap ajuda. "Ens hem trobat una economia molt feble, de gent que viu al dia, economies familiars que no se sostenen d'un dia per l'altre", ha radiografiat la tinent d'alcalde de Drets Socials, Laura Pérez, a l'hora de fer el balanç. La radiografia evidencia, a més, un clar "biaix" de gènere: el 70% de les atencions s'han fet a dones. I tampoc no és homogeni sobre el mapa: a Nou Barris s'han atès més de 16.000 persones i, en canvi, a les Corts i Sarrià menys de 8.000.

També en aquestes zones de la Barcelona menys vulnerable, però, han sorgit xarxes de suport mutu entre veïns que, d'un dia per l'altre, van passar d'organitzar-se per ajudar la gent que necessitava suport logístic durant el confinament, a recollir menjar per a veïns que s'havien quedat sense res. Xarxes que, en un moment de col·lapse dels serveis socials, es van erigir com a salvavides i que ara en molts casos treballen per derivar les persones al circuit d'ajudes convencional. Segons ha destacat avui en roda de premsa la comissionada d'Acció Social, Sonia Fuertes, el temps d'espera per a una primera consulta a serveis socials és ara d'un màxim de sis dies.

De l’atenció al confinament a l’ajuda a qui no té per menjar

L'Ajuntament va anunciar, a finals de maig, la posada en marxa d'una línia d'ajudes econòmiques per a aquestes entitats que s'havien organitzat per atendre veïns en moment d'emergència. Avui ha concretat que concedirà ajudes d'entre 2.000 i 15.000 euros a 57 associacions, entre les quals hi ha xarxes de suport com la de Roquetes o la del Guinardó. Les ajudes sumaran un import global de 600.000 euros.

Es tripliquen els àpats repartits pels serveis socials a Barcelona fins a arribar als 11.150 diaris

El que sí que ha anat a la baixa des del pic de l'emergència sanitària és el nombre d'àpats que distribueix el consistori, que van arribar a triplicar la xifra habitual i superar els 11.000. Ara se'n reparteixen uns 7.000, un 88% més dels que es distribuïen abans de la irrupció del covid.