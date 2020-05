El govern espanyol, dividit pel pacte d’ahir amb Bildu, i els turistes estrangers no podran venir fins al juliol: les claus del vespre amb Antoni Bassas (21/05/2020)

Bon nit des de l’ARA. Repàs al dijous 21 de maig de 2020.

1. El responsable tècnic de Sanitat, Fernando Simón, ha informat que la xifra de morts ha baixat fins a 48, la més baixa des que va començar l'estat d'alarma, tot i que no inclou les dades de Catalunya. Ha dit que l'evolució és "molt favorable" però que cal seguir sent prudents per l'aparició de "petits focus". El total de morts a Espanya és de 27.940.

I sobre el que va passar ahir a les platges de Barcelona, Simón ha dit: "No ens agraden les imatges de les platges plenes de Barcelona", tot i que creu que és una imatge "puntual" i que no influirà en la decisió del canvi de fase de la ciutat.

2. La crisi social derivada de la pandèmia del coronavirus ja treu el cap als serveis socials de Barcelona i en particular en districtes com Ciutat Vella o Nou Barris. Només durant els primers dos mesos d'estat d'alarma s'han atès més de 34.385 persones, que és més d'un terç del total de 90.000 persones ateses pels mateixos serveis municipals durant tot l'any 2019. Un 17% no havien anat mai abans als serveis socials o bé feia més d'un any que no ho havien requerit. Un 72% de les persones ateses han estat dones i el 28% restant, homes, mentre que en els casos nous un 60% han estat dones i un 40% homes.

3. Avui hi ha hagut sessió de control del Govern al Parlament. El president Torra s’ha referit al futur de les residències per a gent gran a Catalunya. “Qui havia de liderar aquesta gestió dels centres residencials del nostre país havia de ser el departament de Salut. I una reflexió col·lectiva de futur que haurem de fer, i un dels consensos que penso que podem treballar tota la cambra, és que aquest sigui el model de futur d’atenció a les nostres persones grans i més vulnerables. Un model que passa perquè l’àmbit sociosanitari i sanitari van conjuntament coordinats”.

4. On hi ha un gran enrenou és a Madrid, a causa de l’acord per derogar la reforma laboral que el govern de Sánchez va firmar ahir amb Bildu a canvi de l’abstenció per prorrogar l’estat d’alarma.

De bon matí, el portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, ha tret ferro a l'acord entre el govern espanyol i EH Bildu assegurant que seguirien negociant amb Pedro Sánchez. Però a mesura que ha avançat el dia ha passat a censurar-lo. En un tuit, Bal considera que pactar amb EH Bildu és una "immoralitat" sigui "el contingut que sigui". També censura que "l'espectacle del govern [espanyol] danya la imatge d'Espanya".

I és que la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) ha trencat el diàleg amb el govern espanyol i anul·larà les reunions que hi tenia previstes, després que el PSOE pactés ahir amb Bildu derogar la reforma laboral sense passar abans per la taula de diàleg amb els agents socials.

5. Catalunya té una important dependència del turisme, i no diguem les Illes Balears. La vicepresidenta Ribera ha fet aquest avançament: “La nostra idea és que anirà compassat amb la resta de la desescalada i, per tant, podrem treballar sobre destinacions i orígens segurs més aviat pensant en el mes de juliol que en el mes de juny”.

6. I ja que parlem d’expectatives econòmiques, la directora gerent del Fons Monetari Internacional, Kristalina Georgieva, ha demanat un acord a nivell mundial per suspendre el pagament de dividends i programes de recompra d'accions de les entitats bancàries mentre duri la crisi del covid-19. "Unes sòlides posicions de capital i liquiditat són essencials per donar suport al crèdit", apunta la directora gerent de l'FMI en el text. "Això té implicacions desagradables per als accionistes", afegeix, però cal "enfortir la base de capital dels bancs".

7. Acabem amb la previsió del temps, tot i que ja ens la podem imaginar, perquè avui a Barcelona s’ha arribat als 30 graus. De fet, amb dades des del 2007, mai s'hi havia arribat tan aviat. Demà la calor encara anirà a més en algunes comarques de l'oest, i a partir de diumenge el termòmetre farà un pas enrere, tot i que la sensació d'estiu no se n'anirà. El cap de setmana reapareixeran les tempestes de tarda al Pirineu.

Doncs ja és aquí l’estiu. Gràcies per seguir les claus del vespre. Demà a quarts de nou del matí, els esperem amb les claus del dia. Bona nit i que descansin.