Detenen dos cuidadors d'una residència de Barcelona per abusar sexualment i maltractar físicament una dona de 81 anys

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest cap de setmana dos cuidadors d'una residència pública de Barcelona per abusar sexualment i maltractar físicament una dona de 81 anys malalta d'Alzheimer. Dimecres de la setmana passada, tal com ha avançat TV3, la família de la dona va denunciar el cas i la policia catalana va fer les detencions a la mateixa residència, de titularitat pública, Mossèn Vidal i Aunós, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.

Tal com han mostrat les imatges de TV3, el cuidador del torn de tarda agredia sexualment la dona, que té una dependència del 100%, dos cops cada dia, sense necessitat de tancar la porta de l'habitació i exposat, per tant, a la resta de treballadors del centre, que gestiona l'empresa Eulen. "Quin cony més bonic que tens", li diu a cau d'orella el treballador a la dona, que comparteix habitació amb el seu marit, també malalt d'Alzheimer. El cuidador també colpejava la dona, amb bufetades o torcent-li els dits. La cuidadora del torn de matí també maltractava l'anciana, fins i tot tapant-li la cara amb una camisa o amb les mans perquè no cridés.

La família va començar a sospitar al mes de desembre, després de veure com la dona tenia un gran hematoma a l'ull. Des del centre van exposar que era conseqüència d'un cop fortuït, però la família va decidir instal·lar una càmera oculta per intentar saber què passava dins de l'habitació. Les imatges han acabat demostrant els maltractaments sistemàtics dels dos treballadors i el departament d'Afers Socials es personarà com a acció popular en aquest cas.

Aquest dilluns els dos treballadors han passat a disposició judicial, mentre els Mossos d'Esquadra han començat la investigació per aclarir els fets.