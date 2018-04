Rubí intensificarà la vigilància i instal·larà elements per frenar les curses il·legals de cotxes

Les curses de cotxes il·legals multitudinàries detectades en un polígon industrial de Rubí han posat en alerta les autoritats el govern municipal de Rubí. La ciutat ha anunciat que intensificarà la vigilància per evitar que escenes com la dels darrers dos caps de setmana es repeteixin i que prepara accions per impedir físicament que els cotxes puguin seguir agafant velocitat a la recta d'aquest polígon com fins ara.

L'alcaldessa de la ciutat, Ana María Martínez, ha explicat aquest dilluns que consistori, policia local i Mossos d'Esquadra treballen conjuntament per detectar aquestes convocatòries i evitar-les. D'una banda, Martínez ha concretat que s'instal·laran elements permanents a les vies susceptibles de convertir-se en pistes de les curses improvisades. En paral·lel, s'estudiarà la possibilitat de restringir la circulació en alguns d'aquests carrers el cap de setmana sense que això afecti l'activitat d'indústries de la zona.

Carril bici no tenim!!! Ni sembla q s’acabi tenint (tot i ser promesa electoral) en els 4 anys d mandat... ara el q si tenim a #rubicity a part del pavelló a la llana es una pista d carreres il.legals... tots els videos estan a #instagram @AjRubi 1 mort serà la solució??? pic.twitter.com/VogdqnUYM8 — Ivan Moreno Vargas (@Ivanmoreno1974) 30 de març de 2018

L'actuació policial, segons l'alcaldessa, també s'intensificarà tant des de la policia local com des dels Mossos: "Treballem amb els dos cossos policials perquè aquesta pràctica perillosa no es produeixi". Martínez ha afegit que situacions com aquesta s'han produït també a d'altres poblacions.

El cap de la policia local, Oriol Sánchez, ha assegurat que els controls ja han evitat recentment tres concentracions i que s'ha obert una investigació. Sánchez ha insistit en els perills que poden suposar concentracions com aquestes -la del cap de setmana passat va reunir centenars de persones i s'hi va ceelebrar un 'botellón'- on predominen els assistents joves que "no són conscients" de la perillositat que poden suposar les curses.

El cap de Mossos d'Esquadra a Rubí, David Ruiz, ha dit que fins ara a les concentracions no s'hi han detectat altres fets delictius relacionats amb delictes contra la salut pública o la seguretat.