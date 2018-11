Quan les dades mèdiques arriben a l’hospital abans que el pacient

Del paper a la tauleta digital. Des de fa uns mesos, a les comarques de Barcelona i Girona, els professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han canviat el formulari de paper per la tauleta digital perquè les dades mèdiques dels pacients que atenen arribin com més aviat millor al centre sanitari i es millori l’eficàcia del servei.

Així, mentre una ambulància trasllada el pacient fins a l’hospital, els metges del centre sanitari que l’atendrà ja han rebut la seva informació mèdica. “Augmentem la seguretat del pacient, perquè treballem amb un sistema de molta més qualitat i que és més resolutiu”, explica el director del SEM, Joan Sala.

“Ara podem obtenir una informació ràpida abans que el SEM arribi amb el malalt a l’hospital”, exemplifica la cap d’urgències de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, Mireia Puig, que també assegura que el nou sistema dona més seguretat als pacients, tal com defensen també des del SEM, ja que les dades queden registrades al sistema informàtic directament. “Podem enviar electrocardiogrames perquè els cardiòlegs els comencin a avaluar abans de la nostra arribada”, explica Carme Ferreres, una de les infermeres del SEM.

Els professionals sanitaris asseguren que amb aquest sistema poden introduir més dades del pacient al formulari i enviar les proves que fan a la seva unitat directament a l’hospital perquè les comencin a analitzar. Amb aquestes dades, a l’hospital poden començar a preparar l’espai i els mitjans necessaris per atendre el malalt, sobretot en els casos més greus.

“Hem notat una millora, especialment pel que fa a les patologies més greus”, explica Puig, que posa d’exemple l’ictus com un dels casos en què el nou sistema els permet organitzar-se amb temps, però també en casos com l’infart o els politraumatismes.

Una eina sense límits

“Aquesta eina no té límit i és dinàmica”, diu Sala. De fet, a hores d’ara ja s’està treballant en una millora de l’eina per aplicar-la entre el desembre i el gener. Per exemple, una de les millores que s’incorporaran és poder consultar la història clínica del pacient des de la mateixa ambulància o també accedir a la recepta electrònica per saber els medicaments que pren el malalt.

Actualment aquesta eina ja s’aplica a un 72% de les unitats del SEM. Es preveu que a principis de l’any que ve, aquest sistema també s’estengui a les ambulàncies i els hospitals de les comarques de les demarcacions de Lleida i Tarragona.