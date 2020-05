Els contagis repunten però els morts baixen a 46 en un dia a Catalunya

Repunten els contagis a Catalunya i ja hi ha gairebé 60.000 casos confirmats al país. El dia que el departament de Salut confirmava que només una petita part del territori pot avançar a la fase 1 del desconfinament, les dades facilitades pel mateix departament corroboraven la tesi: 1.062 nous positius, la xifra més alta dels últims cinc dies. El covid-19 ja ha causat la mort de 10.821 catalans, mentre que 33.241 ja han rebut l’alta.

La xifra de nous positius suposa un increment de l’1,8% dels contagis, que ja són 59.621 a tot el territori. D’aquests, un 15% són professionals sanitaris (8.948). A les residències de gent gran segueixen augmentant els positius i ja n’hi ha 12.245 de confirmats, un 20,5% del total.

Però aquest dimecres no tot van ser notícies negatives, ja que el nombre de víctimes diàries per la pandèmia va tornar a baixar fins als 46 casos, segons les dades de Salut, menys de la meitat que dimarts. Cal remuntar-se fins al 20 de març per trobar una xifra millor (40) i, a més, cal tenir en compte que en un principi només s’informava de les morts en hospitals de pacients que havien donat positiu en vida, mentre que en el recompte actual s’inclouen totes les defuncions per covid-19, siguin casos confirmats per un test o amb símptomes compatibles amb la malaltia. Les 10.831 morts suposen un augment del 0,4%, el percentatge més baix des de l’inici de la crisi sanitària. Sis de cada deu són en hospitals (6.286) i tres de cada deu en residències (3.187). Les altres, en domicilis (595), en sociosanitaris (140) o estan pendents de catalogar per falta d’informació. D’altra banda, 33.214 pacients han rebut l’alta, un augment de l’1,6%, mentre que segueixen buidant-se les UCI de pacients de covid-19: ara n’hi ha 483, 35 menys que el dia anterior.

Pugen les víctimes a Espanya

Mentrestant, a Espanya també van pujar els contagis (685 més que el dia anterior) i va augmentar el nombre de morts: 244. Segons el recompte del ministeri de Sanitat, a l’Estat han perdut la vida 25.857 ciutadans i hi ha 220.325 contagiats confirmats.