El debat sobre la revisió del pla hoteler de Colau es tanca sense acord

Els grups polítics de l'Ajuntament de Barcelona han pactat 149 mesures per donar suport als sectors econòmics de la ciutat en el marc de la comissió no permanent sobre la situació econòmica urbana, però no han aconseguit arribar a un acord sobre revisar el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT), que era un dels punts clau que havia motivat la creació de la comissió. La presidenta de la comissió, la regidora del grup Demòcrata Sònia Recasens, ha explicat en roda de premsa a que les 149 mesures acordades s'elevaran al plenari i que les han pactat tots els grups –excepte la CUP, que no ha participat del debat–. No han aconseguit acords, però, ni sobre el PEUAT ni tampoc sobre horaris comercials ni assumptes de mobilitat com el tramvia i les superilles, en què s'han mantingut les postures contraposades.

Les mesures s'abordaran demà en l'última reunió de la comissió, que tancarà després d'haver celebrat set sessions amb 64 compareixences d'experts. Recasens considera que s'ha constatat que "hi ha malestar", falta de sintonia i desafecció amb sectors econòmics de la ciutat.

La regidora del PDECat ha explicat que entre les mesures acordades hi ha promoure un salari mínim de ciutat, combatre el 'top manta', rellançar la marca Barcelona, que l'aplicació de l'ordenança de terrasses garanteixi la convivència, millorar la tramitació burocràtica administrativa i aplicar estrictament l'ordenança de convivència quan sigui necessari.

També han acordat reorientar la fira de Nadal de la plaça Catalunya, replantejar la mobilitat turística, impulsar una nova ordenança de guies turístics i estudiar la viabilitat de noves taxes al sector turístic, evitar que hi hagi patrimoni municipal en desús i ampliar l'IBI per a pisos turístics i regular-lo en funció de la renda, entre altres mesures.

L'Ajuntament va aprovar crear aquesta comissió a proposta del PSC al novembre –poc després que els socialistes sortissin del govern municipal– amb l'objectiu d'estudiar la situació econòmica de la capital catalana i d'analitzar si cal revisar el PEUAT, aprovat el gener del 2017.