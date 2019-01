La defensa de l’acusat pel doble crim d’Aspa: “El meu client pateix una epilèpsia crònica que mai ha estat tractada”

Ismael Rodríguez, autor del crim que va acabar amb la vida de dos agents rurals a Aspa (Segrià) el 21 de gener del 2017 ha declarat aquest matí al judici que ha començat a l'Audiència de Lleida pel crim, davant d'un jurat popular i d'una sala plena de gom a gom entre familiars, amics i companys de les víctimes.

L'acusat, que va confessar el crim poc després d'haver-lo comès, ha assegurat avui que no recordava res del que havia passat en el moment dels fets. "No vaig sentir el so de cap cotxe, ni tampoc passos, i de sobte els tenia molt a prop. Es van identificar i em van dir que descarregués l'arma, i això és l'últim que recordo", ha assegurat l'acusat, segons el qual, quan va recuperar la consciència, es trobava al costat d'un amic, Daniel Moro, dins del cotxe amb què havien viatjat fins al vedat de caça. "Em va veure nerviós i em va preguntar què havia passat. Li vaig dir que creia que havia disparat a dues persones", ha afirmat.

A partir d'aquí, el relat per part de l'acusat presenta diverses incongruències. D'una banda, quan se li pregunta per què va trigar més de cinquanta minuts a trucar per confessar el crim, explica que encara estava alienat i molt nerviós i que "el mòbil no existia per a mi en aquell moment", quan poc abans havia declarat que la primera cosa que va fer quan va arribar al cotxe va ser encendre l'aparell i mirar els missatges de WhatsApp que havia rebut. D'altra banda, tot i que en la seva declaració Leonardo Moro, un altre dels seus companys de caça d'aquella fatídica jornada, assegurava que l'Ismael li havia dit "Leo, marxem d'aquí", ell assegura que no ho recorda i que si ho hagués fet en cap cas hauria sigut per fugir, "sinó per ajudar".

L'Ismael confessa que d'ençà que era molt petit té pèrdues de memòria i que en algun moment l'hi va comentar a la seva família, però que mai li van donar importància. "Sento veus des de petit i noto la presència d'esperits i cossos místics, sobretot a les nits", ha declarat. Per tot això, l'advocada defensora de l'Ismael, Montse Torres, ha demanat que "l'acusació sigui justa": "El meu client no va sortir de casa per causar la mort aquell matí, ho va fer per practicar un esport". Torres ha explicat que el primer tret del seu client va ser inconscient, ja que pateix una patologia mental crònica que mai ha estat tractada i que li provoca llacunes mentals. Aquesta patologia, segons el mateix acusat, no s'hauria descobert fins que, un cop ja en presó preventiva, un dels doctors ho descobreix mitjançant un electroencefalograma. És aleshores quan un neuròleg de l'Hospital Arnau de Vilanova qualifica la seva patologia com un "petit dèficit cerebral".

La declaració dels Mossos d'Esquadra, que ha tingut lloc a la tarda, ha servit per refutar, en part, la posició de la defensa, ja que, segons el cap de la investigació, "les primeres declaracions van ser coherents i sense lapsus". A més, l'agent ha continuat explicant que l'acusat sostenia que no sabia per què ho havia fet, en cap cas que no fos conscient del que havia fet, i que fins i tot donava explicacions de com havien passat els fets.