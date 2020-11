El ‘forat’ al transport públic es duplica en 4 mesos per la crisi del covid

Les operadores de transport catalanes afronten la segona onada de la crisi sanitària amb la calculadora a la mà. La nova baixada d’ingressos en bitllets que ha provocat el tancament d’universitats i restaurants, sumada a la recomanació de fomentar el teletreball, està impactant de nou en uns comptes que encara no s’havien refet, ni de bon tros, del forat que va suposar el confinament entre març i juny. L’Estat es va comprometre a tapar aquest forat, però de moment els números no surten.

La primera transferència de diners promesa pel govern espanyol va arribar a Catalunya a mitjans d’octubre, però és de només 50 milions d’euros per a tots els operadors, segons ha pogut confirmar l’ARA. De fet, en realitat es tracta d’una bestreta -un avançament- que fa la Generalitat en nom del fons autonòmic de compensació pel covid-19 que va establir el govern de Pedro Sánchez. Aquest fons consta de 800 milions d’euros per al transport públic de tot Espanya, dels quals 215 milions ja s’han preassignat a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), tal com ha confirmat aquest mateix organisme. “Són uns diners totalment insuficients, esclar”, comenten fonts del sector a l’ARA, que subratllen que aquesta primera transferència és “a repartir entre tots els operadors”.

El fet és que el forat al transport públic català creix a un ritme molt més ràpid del que ho fan les transferències estatals. A finals de maig el dèficit acumulat per l’ATM era de 178 milions d’euros. La xifra pràcticament s’ha doblat, fins als 342 milions de dèficit, a finals de setembre, és a dir, en només quatre mesos.

Aquest ritme accelerat i les noves restriccions que fan minvar la mobilitat a Catalunya també han obligat a refer a l’alça les previsions de números vermells de cara a finals d’any. Si a l’estiu el conseller de Territori i Sostenibilitat i president de l’ATM, Damià Calvet, apuntava que el dèficit podria arribar als 400 milions a finals d’any, els càlculs que admet ara l’ATM assumeixen un forat que s’enfilarà fins als 455 milions d’euros o més: “En funció de les noves restriccions de mobilitat, aquests números podrien créixer”, reconeixen els portaveus de l’ATM.

Enmig d’aquest escenari econòmic complex, el govern espanyol també va transferir a finals d’octubre els 109,3 milions d’euros anuals que l’Estat aporta al transport metropolità català. Una injecció que l’Estat va esforçar-se en publicitar, però que l’ATM recorda que es tracta del pagament “ordinari” anual i que, a més, és idèntic al de l’any anterior, perquè encara pertany als pressupostos prorrogats.

Una aportació congelada

A més, els nous comptes que Sánchez ha pactat amb Unides Podem tampoc preveuen una millora d’aquesta partida anual per al transport català, que finalment ha quedat congelada. El govern municipal d’Ada Colau ja va lamentar aquesta setmana que l’executiu central no hagi ampliat aquest calaix de cara al 2021. El cert és que els comuns esperaven que l’executiu espanyol fes, almenys, un fons extraordinari de 400 milions previst per a les grans ciutats per compensar la davallada d’ingressos per bitllets en el transport. “Ho continuarem exigint”, va advertir dimecres el regidor de Pressupost, Jordi Martí.

Per contra, Rodalies Renfe sí que ha aconseguit esgarrapar més milions en els nous pressupostos de Sánchez. Així, mentre l’aportació a l’ATM es congela en els 109,3 milions, els comptes preveuen doblar la inversió a Rodalies, que passaria dels 263 milions d’euros previstos fins ara als més de 500 milions per a tot Catalunya el 2021. L’objectiu d’aquest augment és el desenvolupament dels accessos a les terminals de l’aeroport del Prat, a la compra de nous trens i infraestructures lligades al Corredor del Mediterrani i a la millora d’estacions com Sants i Passeig de Gràcia de Barcelona.

L’efecte sobre els usuaris

Amb tot, l’ofec del transport metropolità encara no ha permès a l’ATM aclarir als usuaris com s’ho farà per compensar els passatgers que han invertit en abonaments de transport aquesta segona onada i que, de nou, estan caducant sense que els hagin pogut utilitzar. De moment, l’autoritat del transport només s’ha compromès a bescanviar, sense cap data, les T-Jove (de 80 euros) que van comprar els universitaris que ara tornen a fer classes online.