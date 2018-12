Un català que es defineix com a "vegà ètic" protagonitza un significatiu cas laboral i judicial al Regne Unit

Jordi Casamitjana, un ciutadà d'origen català que fa més de 25 anys que viu al Regne Unit, ha presentat davant d'un tribunal laboral de Londres un requeriment perquè decideix si el veganisme ètic és una creença filosòfica equiparable a la religió i, en conseqüència, ha de ser protegida per la llei d'igualtat del 2010. Casamitjana és un zoòleg especialista en comportament dels animals força conegut en el seu camp, entre altres accions perquè va estar molt involucrat en el moviment que va acabar amb la prohibició de la caça de la guineu al Regne Unit o de la tauromàquia a Catalunya.

Si els pròxims dies 13 i 14 de març el tribunal decideix al seu favor, el veganisme ètic podria canviar el seu estatus jurídic al Regne Unit i, per tant, ser considerat una condició més per la qual no es podria discriminar ningú, com no es pot fer en virtut de l'edat, l'orientació sexual, el gènere, l'estat civil, un embaràs, la maternitat, la raça o el sexe. En aquest cas, Jordi Casamitjana podria defensar en un judici posterior una demanda de discriminació contra l'antiga organització per a la qual treballava, i que el va acomiadar per, segons la versió de l'entitat, conducta inapropiada.

De fet, Jordi Casamitjana, exresponsable de recerca de la League Against Cruel Sports –molt involucrada en la lluita per la prohibició de la caça de la guineu–, planteja amb la seva demanada un cas de consciència. La disputa sorgeix quan s'adona, llegint la lletra petita de les regulacions de la companyia relatives a la seva pensió, que l'entitat invertia els diners destinats a mantenir la rendibilitat de les pensions en empreses farmacèutiques i de tabac que fan experiments amb animals. Unes pràctiques del tot contràries al seu pensament.

Casamitjana defineix el veganisme ètic com una filosofia de vida que va molt més enllà d'aquells que practiquen només una dieta vegana: "He sigut un vegà ètic durant més de disset anys, i és com a vegà ètic que visc tots els aspectes de la meva vida fins a un punt raonablement pràctic. Això significa que no menjo, ni puc utilitzar ni consumir cap producte animal", escriu a la seva web, des de la qual fa 'crowdfunding' per fer front a les costes legals del cas. I en afirmacions a la BBC, difoses aquest dilluns al programa 'Today', de Radio 4, ha assegurat: "Em preocupo pels animals i per la meva salut i pel medi ambient, raó per la qual utilitzo el terme 'veganisme ètic', ja que per a mi el veganisme és una creença i afecta tots els aspectes de la meva vida".

Casamitjana va plantejar a l'organització que la inversió en les esmentades farmacèutiques i tabaqueres era contradictòria amb la raó de l'existència i els valors de la League. "Inicialment van estar d'acord amb mi –comenta a la web– i van assegurar que canviarien els fons de pensions". Així ho van comunicar a tot el personal: van dir que la pensió havia estat canviada a uns fons ètics. Més tard la League només es va comprometre a canviar el seu fons personal, tot i que oferint-li només una alternativa amb "pitjors taxes de retorn que alguns dels altres fons de pensions ètics que també estaven disponibles".

Va ser aleshores quan Casamitjana va escriure als seus col·legues per advertir-los que la seva pensió s'estava invertint en fons no ètics, i que hi havia alternatives millors a l'única que la companyia suggeria. Immediatament després d'aquesta acció, va ser acomiadat sense dret a cap apel·lació per conducta inapropiada. Entre el 2004 i el 2007, Casamitjana havia treballat a la mateixa entitat sense cap problema, ja que la League invertia en fons ètics.