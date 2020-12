Ecologistes en Acció denuncia la Generalitat per l'excés de contaminació per ozó

La contaminació per ozó troposfèric a Catalunya arriba als tribunals. Ecologistes en Acció ha presentat aquest dijous una demanda contra la Generalitat davant del TSJC per exigir mesures immediates que redueixin la presència d'aquest contaminant a l'aire pels efectes que té sobre la salut humana i també sobre el medi natural i, per exemple, la productivitat dels conreus.

L'ozó és el que s'anomena un contaminant secundari que no s'emet directament a l'atmosfera sinó que es forma a partir de l'òxid de nitrogen (NOx) i dels compostos orgànics volàtils (COVs) i d'una radiació solar intensa. Per reduir-ne la presència, doncs, cal atacar les fonts d'emissió d'aquests contaminants que en són precursors.

L'entitat ecologista ha optat per la via judicial davant el que considera "una negligència inadmissible" de la Generalitat, a qui recorda que té l'obligació d'actuar de manera urgent per pal·liar el problema d'excés d'ozó a què està exposada la meitat de la població catalana, segons un informe del 2019 dels mateixos ecologistes. La demanda assegura que s'ha vulnerat la llei 34/2007 de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera i el reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, i s'ha vulnerat així el dret a la protecció de la salut i a gaudir d'un medi ambient adequat que recull la Constitució i també l'Estatut.

El pla de qualitat de l’aire de Catalunya PQACAT 2020-2025, si bé és cert que per primera vegada conté una estratègia respecte a l’ozó troposfèric a Catalunya, no fa una anàlisi de les superacions i les zones crítiques, segons l'entitat, i es limita a "una sèrie de mesures genèriques" sense comprometre's a cap acció a curt termini. "A data d'avui, la Generalitat de Catalunya manca dels preceptius plans d'acció a curt termini per prevenir episodis de superació del llindar d'alerta" com el que hi va haver a l'àrea de Barcelona, el Camp de Tarragona, la plana de Vic o les comarques de Girona els mesos de juny i juliol del 2019. Llavors, assenyalen, no hi va haver "cap actuació administrativa sobre les fonts d'emissió de precursors, més enllà de les purament informatives".

La legislació vigent estableix uns llindars d'informació que van entrar en vigor fa deu anys. Hi ha un valor objectiu de protecció per a la salut humana que no s'hauria de superar i que s'estableix amb un càlcul complex. La normativa fixa que les mitjanes d'ozó en trams de vuit hores seguides no poden superar els 120 micrograms per metre cúbic en més de 25 ocasions per anys en mitjana de tres anys consecutius. La mateixa demanda recull un llistat d'incompliments en diferents zones de Catalunya al llarg dels últims anys.

L'entitat ecologista recorda que l'exposició continuada a alts nivells de contaminació és causa directa de problemes de salut en la població. La demanda recull l'informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que lliga la mala qualitat de l'aire al 33% dels nous casos d'asma infantil o a l'11% dels càncers de pulmó a la ciutat. El mateix informe de Barcelona constata que es van superar els llindars màxims d'ozó l'any passat a tots els barris.

També inclou l'informe sobre qualitat de l'aire de l'Agència Europea del Medi Ambient, que vincula l'ozó troposfèric a la mort prematura d'entre 1.500 i 1.800 persones a Espanya. I pel que fa al dany en els ecosistemes i conreus, Ecologistes en Acció recorda que l'ozó redueix la capacitat de les plantes per absorbir CO2 i altera així el seu creixement i varietat. "Fa malbé les estructures i les funcions dels ecosistemes, així com la salut i la productivitat dels conreus, i amenaça d’aquesta manera la seguretat alimentària", insisteixen a la demanda.