Demanen fins a 21 anys de presó pels membres del projecte Pilla Pilla que assetjaven homosexuals

Es dedicaven a buscar per la xarxa homosexuals adults disposats a mantenir relacions amb nois de 16 anys, hi contactaven fent-se passar pels menors, concertaven una cita amb ells i quan es trobaven els humiliaven obligant-los a dir que eren pederastes i ho gravaven amb vídeo per penjar-ho a internet. Així funcionava l'anomenat projecte Pilla Pilla, un moviment neonazi fortament arrelat a Rússia -allà es coneix com Occupy Pedofilya- que va arribar a la zona del Vallès Occidental el 2013 de la mà d'un grup d'almenys sis persones per qui la fiscalia demana ara penes d'entre 2 i 21 anys de presó.

En el seu escrit d'acusació, el fiscal delegat de delictes d'odi i discriminació, Miguel Ángel Aguilar, assegura que l'objectiu del grup era "atemorir, humiliar i represaliar" les víctimes. això és el que van fer amb tres homes del Vallès Oriental, els noms i els vídeos de les humiliacions als quals van acabar penjats en un grup de Facebook i un compte de Twitter que entre tots dos sumaven més de 23.000 seguidors. Les imatges es van acabar convertint "en virals", segons la fiscalia.

Arrels neonazis

La fiscalia situa al capdavant del grup un home d'origen ucraïnès, que seria qui es dedicava a contactar amb les víctimes fent-se passar per un menor i a citant-se amb elles. Explica que l'acusat mantenia una estreta relació amb el líder del projecte Occupy Pedofilya de Rússia, que amb pretext de denunciar pedòfils acabava humiliant homosexuals a les xarxes. El detingut va importar aquesta idea per portar a terme el mateix objectiu a Catalunya.

L'escrit destaca la ideologia d'extrema dreta del presumpte líder del projecte Pilla Pilla i recorda que el grup rus a qui imitava es caracteritzava per ser un moviment "extremista i molt violent", que exhibia amb total impunitat simbologia neonazi a les xarxes socials.

Preparaven una "emboscada" a les víctimes

Segons el fiscal, els integrants del projecte Pilla Pilla van dissenyar una estratègia per "caçar" les víctimes i "humiliar-les" a les xarxes socials. El líder del grup contactava amb ells a través de xats de cites per homosexuals fent-se passar per un menor de 16 anys i se'n guanyava la confiança "enviant-los fotografies i vídeos" en realitat falsos, fins que aconseguia que els homes li confessessin "detalls íntims de les seves fantasies i pràctiques sexuals".

Llavors els proposava una cita que en realitat era tota una "emboscada" per la víctima: quan l'home arribava al lloc on havia quedat amb el fals menor es trobava amb el líder del projecte i un grup de diverses persones -entre els quals hi havia els altres cinc acusats- "abordaven" la víctima, la "intimidaven" i l'obligaven "a contestar un extens interrogatori" amb "preguntes vexatories sobre la seva condició sexual" i qüestions sobre la seva identitat, que gravaven en vídeo per després penjar-lo a les xarxes. El líder del grup va crear a més una altra pàgina web que es va acabar convertint en un "aparador", relata el fiscal, on exhibia les seves víctimes per humiliar-les públicament.

"Maricó de merda, on et penses que vas? Com et tornis a escapar, veuràs!", cridava el grup a una de les víctimes en un dels vídeos que es va fer viral i que el fiscal descriu en el seu escrit. En la gravació els acusats hi van incloure imatges que l'home havia enviat al líder del grup -que en aquest cas s'havia fet passar per un noi de 19 anys i no per un menor- i detalls sobre les pràctiques sexuals que li havia explicat de manera íntima. Entre els 50.000 usuaris que van veure les imatges per internet hi havia comentaris ofensius contra la víctima, amenaces i acusacions de pederasta.

"Tu ets bi o ets gay? Quan fa que ho ets? Ho has estat des de sempre o t'ha vingut de cop? Com se t'ha acudit la idea de fer l'amor amb un nen de 15 anys?"... començava l'extens interrogatori enregistrat a una altra de les víctimes que també es va fer viral.

La fiscalia atribueix al líder del grup tres delictes contra la integritat moral i tres més contra la intimitat i li demana 21 anys de presó, la mateixa pena que a un altre dels acusats, que també hauria participat en les tres agressions. Dos acusats més, que haurien participat en dues de les anomenades "emboscades" per la fiscalia s'enfronten a una petició de condemna de sis anys de presó i els altres dos, a qui només s'ha identificat en una ocasió, a una pena de dos anys de presó. També demana una ordre d'allunyament de les víctimes durant tres anys i que els acusats indemnitzin a cadascuna d'elles amb 31.000 euros.