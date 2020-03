El departament d'Educació demana que no se suspenguin els contractes dels vetlladors i dels menjadors escolars

La crisi sanitària pel coronavirus ha obligat a tancar totes les escoles de Catalunya. Però així com els mestres i professors contractats pel departament tenen el sou assegurat, no passa el mateix amb milers de contractes que depenen del funcionament diari d'un centre: vetlladors, monitors i servei de menjador s'han quedat sense feina d'un dia per l'altre. El departament d'Educació ha anunciat aquest diumenge que es mantenen els contractes amb les empreses que presten el servei de vetlladors a les escoles, a les quals ha demanat que no facin expedients de regulació de treball (ERTO) malgrat que els treballadors no hagin d'anar als centres. Alhora, ha demanat als consells comarcals que no suspenguin els contractes amb les empreses de transport i dels menjadors escolars, i ha dit que la conselleria assumirà la part dels costos fixos d'aquests contractes.

En un comunicat, el departament d'Educació també ha explicat que "està estudiant" la manera de fer efectives les beques menjador. Són milers els nens i nenes que mengen només calent al menjador de l'escola gràcies a aquestes ajudes i, a causa del confinament, es poden quedar catorze dies sense beques. Per això les conselleries d'Educació i Afers Socials treballen per garantir que aquests alumnes continuïn rebent l'ajuda.

A Barcelona –on la gestió educativa depèn del Consorci, format per l'Ajuntament i la Generalitat– ja han anunciat que en un màxim de tres dies es farà arribar una targeta moneder a les famílies vulnerables per finançar els àpats dels infants. Una altra opció és fer arribar càterings freds a les famílies que tenen les beques concedides. Així ho va avançar fa uns dies el conseller d'Educació, Josep Bargalló, que va dir que la solució "no és gens fàcil" perquè les 120.000 beques menjador arribin a les famílies que ho necessiten.

Preinscripció afectada?

Al mateix text, el departament també ha afirmat que els serveis jurídics estan estudiant com afecta el període de preinscripció l'estat d'alerta decretat pel govern espanyol. El dia que es va anunciar el tancament d'escoles el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va assegurar que la preinscripció es mantenia com estava previst, entre els dies 23 de març i 1 d'abril. Bargalló va explicar que les escoles s'obririen "uns dies concrets" i amb "el mínim personal possible" per recollir les sol·licituds "en grups petits i de manera ordenada", cosa que s'haurà de replantejar amb la nova situació. El conseller també va dir que el Govern treballava per dissenyar un aplicatiu que permetés fer la preinscripció telemàticament.