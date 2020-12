Ordenen desallotjar l'acampada dels supervivents de l'incendi de Badalona

L'acampada dels supervivents de l'incendi de Badalona a la plaça del Gorg, a 500 metres de la nau calcinada, pot ser desallotjada en qualsevol moment. El jutjat contenciós número 6 de la ciutat ha ordenat que s'executi aquest desallotjament perquè ha acceptat la petició que li ha fet arribar l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. La jutge considera que "s'han ofert a les persones acampades els recursos disponibles" per part del consistori "per fer front a les seves necessitats bàsiques", com ara habitatge, menjar, roba, assessorament jurídic, seguiment social i suport a les denúncies per obtenir duplicats de la documentació perduda en l'incendi, segons recull la interlocutòria.

"Les persones acampades es neguen a traslladar-se al recinte habilitat pels serveis socials a la mateixa zona. Manifesten desitjar traslladar-se en grup o almenys en un grup nombrós a un lloc on puguin cuinar i estar tranquils", afegeix la magistrada, que exposa que no es volen separar i que mostren "els seus recels" a les solucions de l'administració. Assegura que "només set persones" de les que formen part del grup han accedit a l'opció d'habitatge que se'ls ha proposat. La jutge inclou en els arguments els informes d'actuacions de la Guàrdia Urbana el 19 i el 21 de desembre per baralles "entre persones acampades", així com el 22 de desembre pel "consegüent escàndol, encesa de fogueres, tensions i baralles entre els membres de l'assentament amb resultat de dues persones lesionades, una d'elles detinguda".

Segons la magistrada, el 18 de desembre l'Ajuntament va acordar amb un decret municipal el desallotjament dels supervivents de l'incendi i el 24 de desembre en va emetre la resolució, que aquest dimarts va portar al jutjat. La jutge va ordenar el desallotjament el mateix dia tot i que la decisió, que també s'ha de comunicar als acampats, no s'ha conegut fins a aquest dimecres. La magistrada valora que "hi ha un evident interès públic" en fer el desallotjament "de les persones que ocupen la via pública" a causa de les baralles internes, al·legant "la necessitat de vetllar per la vida i la integritat" de les persones. Per això justifica "que sigui necessària l'autorització judicial reclamada" pel consistori d'Albiol per desallotjar els acampats que, conclou la jutge, estan "en circumstàncies no idònies per a la salut a la vista de la pandèmia pel covid-19".