Un mort i sis ferits lleus en el descarrilament d'un tren de Rodalies a Vacarisses

Un tren de Rodalies de la línia R4 (Manresa -Sant Vicenç de Calders) que circulava en direcció a Sant Vicenç de Calders ha descarrilat a un quart de set del matí per un despreniment de terra entre les estacions de Vacarisses i Vacarisses Torreblanca. De moment, Protecció Civil ha confirmat que hi ha una persona morta i sis de ferides lleus. Es tracta d'un tren de sis vagons, i els últims quatre cotxes haurien descarrilat per culpa d'un talús que hauria caigut a causa de les pluges dels últims dies. Al tren afectat hi viatjaven unes 150 persones, que ja han estat evacuades.

La zona on s'ha produït l'accident és complicada d'accés, segons ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en declaracions a RAC1, que apuntat que es tracta d'una "trinxera sota de la C-58". Calvet ha assegurat que les pluges han provocat, aquests dies diversos despreniments, i que no és el primer cop que n'hi ha en aquesta línia de tren. El conseller ha assegurat que el material mòbil ha quedat malmès i que és possible que els treballs a la zona s'allarguin dos dies. També ha apuntat que s'haurà d'habilitar un servei alternatiu per carretera entre Manresa i Barcelona, que estarà en funcionament durant dies.

Ara s'està intentant traslladar els il·lesos a algun centre proper ja ha sortit un autocar i se m'espera un segon- i els ferits a diferents centres hospitalaris, segons ha informat Protecció Civil. Tres dels afectats ja s'han traslladat a la Mútua de Terrassa. El despreniment ha afectat quatre dels sis vagons del tren, segons ha informat Renfe.

Catorze dotacions de Bombers i onze ambulàncies i 17 vehicles de Mossos s'han desplaçat al lloc de l'accident per atendre el passatge, així com tècnics de Protecció Civil. Renfe informa que ha quedat interrompuda la circulació de les línies 4 i 12 entre les estacions de Terrassa i Manresa i recomana l'ús de d'altres mitjans de transport. S'està gestionant servei alternatiu per carretera i els retards a la resta de la línia poden superar la mitja hora. Els Mossos han tallat la C-58 a Vacarisses a causa d'un accident de trànsit i la circualció es desvia per la C-16.

Gestionant servei de transport alternatiu per carretera. https://t.co/HkUXZzTHh0 — R4 Rodalies (@rod4cat) 20 de novembre de 2018

Protecció Civil ha activat l'alerta Ferrocat després del descarrilament i informa els familiars de les víctimes que poden informar-se a través del telèfon 012. Els conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el d'Interior, Miquel Buch, s'estan dirigint, com a representants del Govern, al lloc del descarrilament. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha explicat, a través de Twitter, que està fent el seguiment dels fets des del Govern.