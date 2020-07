El Govern aprova una nova resolució per limitar la mobilitat al Segrià a partir de mitjanit

El Govern ha aprovat aquest dimarts una nova resolució per tornar a demanar el confinament domiciliari al Segrià, però hi haurà un canvi. El text es basa en el decret llei que el consell executiu va aprovar ahir al vespre, que modifica la llei 18/2009 de salut pública i que a partir d'ara regularà les mesures en els rebrots de covid-19. El decret llei, que s'ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), manté les limitacions de persones als espais públics que es van anunciar diumenge per al Segrià, però amb una diferència respecte a la resolució que la Fiscalia i la jutge de guàrdia de Lleida van rebutjar: evita prohibir la totalitat dels desplaçaments. "En cap cas es poden prohibir els desplaçaments amb caràcter absolut", diu el decret llei, que així pretén evitar que s'al·legui que el confinament domiciliari vulnera el dret de lliure circulació.

El decret llei ja ha entrat en vigor i el Govern l'utilitzarà avui mateix per intentar aplicar, de nou, el confinament domiciliari als municipis lleidatans més afectats pel covid-19. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que els consellers Miquel Buch i Alba Vergés ja han signat la resolució i que està previst que entri en vigor a mitjanit. Tanmateix, perquè sigui realment efectiva caldrà que la ratifiqui un jutge contenciós administratiu –com que afecta les llibertats i els drets fonamentals, es demana l'autorització judicial–. Quina diferència hi ha ara respecte a diumenge a la nit? Segons Budó, l'aprovació del marc jurídic (el decret llei d'ahir dilluns al vespre) hauria de permetre tirar endavant la resolució també amb els jutjats.

Budó, en roda de premsa, ha confirmat que no es tractava d'un confinament domiciliari, sinó de reduir al màxim les sortides dels ciutadans de casa seva. "Han de ser sortides per necessitat", ha assegurat, i ha especificat que els comerços estaran oberts, però que els que no sigui de serveis essencials hauran d'atendre la clientela amb cita prèvia. D'altra banda, també es pot sortir a fer esport a l'aire lliure, però no en grup.

Resumint, el Govern ha evitat dir al decret llei, com sí que va fer en la resolució de diumenge per demanar el confinament domiciliari, que "la població ha de quedar-se al seu domicili". Una frase que tampoc s'incloïa en el confinament perimetral del març a la Conca d'Òdena ni en el de fa una setmana i mitja al Segrià.

El decret llei regula quines són les restriccions que es poden imposar i Protecció Civil ha difós la informació sobre els serveis essencials: es tracta dels serveis sanitaris i assistencials, els d'alimentació i abastiment, els de gestió i comunitaris i serveis com els de seguretat i emergències i d'electricitat i aigua potable. Pel que fa als desplaçaments, el decret llei diu que es limiten però mantenint-ne els "essencials", sempre que es facin de manera individual o amb la unitat de convivència. Es consideren desplaçaments essencials les passejades individuals o amb grup de convivència, la cura d'horts familiars o d'autoconsum pròxims, l'activitat esportiva sense contacte al mateix municipi, anar a supermercats i botigues d'alimentació, l'assistència sanitària o a la farmàcia al mateix municipi, anar a treballar o a l'escola i tenir cura de persones grans, menors o dependents, entre més motius. Tot això s'ha traslladat a la resolució aprovada aquest dimarts per fer efectiu el confinament al Segrià.

Limitacions en les trobades

El decret llei també estableix que es limita el nombre de persones que es poden reunir –la resolució del confinament n'ha de fixar la quantitat– i que s'ha de tenir un registre dels assistents si no es coneixen tots. De fet, s'han de registrar els assistents en trobades a sales privades, públiques o llocs de culte. A les residències es restringeixen les visites i a la restauració i als establiments hotelers s'ha de limitar l'aforament –un altre punt que la resolució ha de concretar–. Així mateix, s'han de regular les activitats esportives professionals i no professionals.