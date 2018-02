Un detingut durant el desnonament d'una família a Badalona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home aquest dilluns durant el desnonament d'una família a Badalona, segons han confirmat a l'ARA fonts properes al cos. La detenció s'ha produït després que Mossos i manifestants s'enfrontessin durant un desnonament executat per ordre judicial, on el cos policial feia tasques de suport. El desnonament finalment s'ha cancel·lat per la presència d'activistes, que l'han aconseguit aturar.

Des de la Plataforma d'Afectats per la Crisi (PAC) de Badalona van fer una crida ahir a les xarxes socials per aturar el desnonament. Els seus companys de la PAC Mataró han denunciat aquest dilluns a través de diversos vídeos l'actuació dels Mossos aquest matí, i han convocat una manifestació davant la comissaria de Badalona aquesta tarda a les 18 h.

Segons la plataforma, la dona afectada per l'ordre de desnonament ha patit un infart, un extrem que des del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) han desmentit. El SEM confirma, però, tres persones ferides lleus i menys greus, que han estat traslladades al centre sanitari l'Esperit Sant i a l'Hospital de Badalona.