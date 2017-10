Detingut un home per vendre droga en una carnisseria a Balaguer

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts un home de 44 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. L'home, de nacionalitat marroquina i veí de Balaguer, està acusat de vendre substàncies estupefaents des d'una carnisseria situada a la plaça Mercadal de Balaguer amb l'agreujant d'haver-ho fet des d'un establiment obert al públic. La investigació dels agents va començar a finals d'estiu, fet que els va permetre anar recopilant indicis que confirmaven les seves sospites. Finalment, durant la tarda de dimarts els Mossos van portar a terme l'entrada i escorcoll de l'establiment. En el registre s'hi van trobar 22 embolcalls de cocaïna, amb un pes de 12,7 grams, 14.670 euros en efectiu, a més de tres telèfons mòbils i una bàscula de precisió. Durant la mateixa tarda, també es va precintar el domicili del detingut per efectuar-hi un escorcoll en què els agents van trobar 32.355 euros en efectiu, una altra bàscula de precisió, una bosseta amb haixix, una agenda amb anotacions de les transaccions i diversos estris per preparar els embolcalls de la droga. Aquest dimecres el detingut va passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.

Enxampat un altre home amb 9 quilos de marihuana

A part de la detenció del veí de Balaguer, aquest dijous la policia espanyola ha enxampat a la Jonquera un home de 62 anys amb 9 quilos de marihuana a l'interior del seu vehicle. Els agents l'han interceptat durant un control rutinari i quan l'han identificat els ha dit que el cotxe era de lloguer i que desconeixia el que hi havia a l'interior. En l'escorcoll del vehicle, els agents hi han trobat 21 embolcalls amb marihuana amagats en diferents llocs: al motor, a la part inferior dels seients, etc.

540x306 Els 9 quilos de marihuana, diners i altres efectes confiscats per la policia espanyola / ACN Els 9 quilos de marihuana, diners i altres efectes confiscats per la policia espanyola / ACN

També han localitzat un total de 6.250 euros, que el conductor duia a sobre i que no ha sabut especificar d'on havia tret. Els agents li imputen un delicte contra la salut pública, tot i que ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.