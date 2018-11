Desmantellen un punt de venda de droga al Barri Gòtic de Barcelona

La Unitat d’Investigació de la Guàrdia Urbana ha detingut una persona per tràfic de drogues, n'investiga dues més i n'ha identificat 10 després de desmantellar un punt de venda de droga al carrer del Call, al Barri Gòtic. El pis estava en seguiment per la presència de venedors d’estupefaents en l'entorn, però en l’actuació d’aquest dijous s’ha detectat que hi havia consumidors a l'interior. L’actuació ha permès intervenir diverses quantitats de cocaïna, marihuana, haixix, 870 euros en efectiu i documentació diversa.

Segons la Guàrdia Urbana, aquest operatiu està relacionat amb l’activitat policial que es fa als barris limítrofs del Raval per evitar que la pressió duta a terme en aquest barri els últims mesos pugui provocar que l’activitat de tràfic de drogues es desplaci a zones properes. La policia barcelonina ha assegurat que el pis ha estat recuperat per la seva propietat.