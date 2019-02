Vuitena detenció per la violació múltiple a Sabadell

Els Mossos d'Esquadra han fet aquest vespre una vuitena detenció per la violació múltiple del cap de setmana passat a Sabadell. L'arrest s'ha produït en paral·lel a la decisió del jutge de prorrogar la detenció dels set homes que ja estaven sota custòdia policial per aquesta agressió sexual en grup -i que aquest dimecres han passat a disposició judicial-. El jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha pres declaració a la víctima, que ha ratificat que va ser agredida per tres homes, i a cinc testimonis. També ha interrogat els set detinguts: cinc s'han acollit al seu dret de no declarar i dos només han respost les preguntes dels seus advocats.

La fiscalia ha demanat l'ingrés a presó preventiva per als set detinguts: tres com a autors de l'agressió sexual i quatre com a cooperadors necessaris, informa Efe. Tant la víctima com els testimonis han participat en rodes de reconeixement. Tot i això, i després de la vuitena detenció, el magistrat ha decidit que els set arrestats -de 21 a 53 anys i d'origen magribí- tornessin a passar a la seva disposició aquest dijous. Fonts de la defensa han explicat a l'ACN que un d'ells té una ordre d'expulsió de l'estat espanyol vigent, quatre més tenen un expedient d'estrangeria obert i un altre acumula antecedents per robatoris amb força.

Sis dels acusats van ser detinguts diumenge a la matinada en una nau abandonada al barri de Can Feu de Sabadell i el setè va ser arrestat dilluns al vespre en una antiga sucursal bancària, situada a poca distància de la fàbrica en desús. L'antiga sucursal seria l'espai on hauria passat l'agressió sexual en grup. La detenció de dilluns es va produir quan es feia la reconstrucció de la violació múltiple. La víctima, de 18 anys, va explicar a la policia que no recordava com havia arribat a l'espai on es va produir la violació múltiple. La noia va dir que havia sortit de festa i que va coincidir amb un dels detinguts –que no coneixia–, que la va molestar i era al carrer en sortir de l'últim local d'oci nocturn, quan tancava l'establiment.